Concerti a La Maura, la protesta per i cellulari in tilt

Era successo durante il concerto di Cesare Cremonini lo scorso 10 giugno, c'è stato il bis lunedì scorso per l'unica tappa italiana dei System of a Down e i residenti si attendono altre serate con la musica a tutto volume fuori e i telefoni muti in casa. "Quando ci sono gli show all'Ippodromo La Maura i cellulari nei palazzi intorno alla zona rossa di San Siro vanno ko, non ricevono telefonate e messaggi, l'anno scorso è stato un evento sporadico ma ora sembra la normalità" protesta Massimiliano Favoti, portavoce del coordinamento Tutela Parco Ovest. E "non si tratta di un semplice disservizio ma di un fatto grave per la sicurezza, il blocco telefonico e di internet è durato dalle ore 18 a mezzanotte, se qualcuno in emergenza avesse dovuto contattare il 112 non avrebbe potuto farlo". Un esperto di telecomunicazioni ha prodotto un parere tecnico e "ci sono gli estremi per un esposto - sostiene Favoti -, il Comune e gli organizzatori sono responsabili e devono intervenire. Chiederemo a giunta, consiglieri e Municipi 7 e 8 di farsi carico di trovare una soluzione in vista dei prossimi concerti del 15 e 16 luglio a La Maura", un altro era in programma ieri.

Il portavoce dei residenti, dopo aver approfondito il tema con il tecnico, spiega che "di fatto succederà sempre perché, com'è ovvio, la capacità delle antenne del mobile viene saturata dalla concentrazione di utenze, in un concerto ormai quasi tutti passano il tempo a filmare e a postare le clip, o a fare dirette social dell'evento". Le antenne fisse di ricezione nella zona non sono adeguate. "La soluzione c'è - spiega -, basterebbe installare delle antenne provvisorie in occasione dei concerti, gli organizzatori o il Comune dovrebbero contattare le compagnie preventivamente, sottoporre un piano di accessibilità e sostenere gli oneri". Non succede durante gli show a San Siro perchè "data la continuità durante l'anno degli eventi sportivi, ogni grande stadio ha un rete di antenne ad hoc calibrata sulla totalità degli accessi". Problemi che si sommano al problema dei parcheggi selvaggi e del caos segnalato dai residenti (come al solito) da quando è partita la stagione dei concerti estivi. Lunedì sera "in molti hanno segnalato anche scosse ondulatorie in casa e volume sonoro elevato" afferma Favoti.

Il consigliere di Forza Italia Alessandro De Chirico concorda: "Il piano straordinario della vicesindaco Scavuzzo non è in grado di porre rimedio ai disagi: traffico in tilt, sporcizia, telefoni senza linea. E le cose non cambieranno nel 2027".