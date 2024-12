La conferma di Cattaneo: "La Lombardia a Osaka 2025"

Ascolta ora 00:00 00:00

La Lombardia parteciperà a Expo 2025 Osaka: la conferma ufficiale è arrivata da Raffaele Cattaneo (nella foto), sottosegretario regionale alle relazioni internazionali ed europee della Regione Lombardia, in occasione dell'apertura della nuova rotta di All Nippon Airways tra Milano Malpensa e Tokyo Haneda. «Siamo davvero lieti che la Lombardia sarà anche lei protagonista a Expo», ha dichiarato l'ambasciatore Mario Vattani, commissario generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka, che aveva ricevuto un'anticipazione dall'assessore Guido Guidesi: «Ma adesso la conferma ufficiale è davvero un'eccellente notizia, che arriva nel momento in cui affrontiamo le ultime fasi dei preparativi per l'Expo 2025 Osaka che si aprirà il prossimo 13 aprile». I legami con la Lombardia non mancano.

Nel mese di aprile il Comitato organizzatore dei prossimi Giochi Invernali svelerà, in contemporanea a Milano e nel Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka, la Torcia delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026. «Siamo molto orgogliosi di mostrare a Osaka uno dei simboli più significativi dei Giochi: sarà una magnifica opportunità per ispirare le generazioni future e avvicinarci al nostro grande evento - ha spiegato Andrea Varnier, Ceo di Fondazione Milano Cortina 2026 -.

La Torcia olimpica e paralimpica e il viaggio della Fiamma uniscono tutti nella condivisione dei valori dello sport. Siamo felici di vivere un momento così speciale all'Esposizione Universale di Osaka e all'interno del Padiglione Italia».