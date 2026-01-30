Conti, Pausini e Achille Lauro. Il trio a sorpresa di Sanremo

Questa gli mancava. Achille Lauro sarà co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo: lo ha annunciato Carlo Conti ieri sera al Tg1 delle 20. Una scelta abbastanza prevedibile ma comunque di sicuro rilievo spettacolare. Vedere per una serata Conti, Laura Pausini e Achille Lauro insieme nella veste di padroni di casa, con tutti gli obblighi e i tempi che un presentatore deve avere, sarà senza dubbio divertente.

In fondo Achille Lauro è uno degli artisti che Sanremo ha lanciato e consacrato in questi ultimi anni, un vero mattatore che ormai è al centro della scena. In sette anni ha fatto nell'ordine il concorrente, l'ospite fisso e l'ospite speciale con una progressione che mai si era vista a Sanremo. Nel dettaglio: era in gara nel 2019 con Rolls Royce, nel 2020 con Me ne frego, nel 2022 con Domenica, nel 2025 con il super successo Incoscienti giovani e anche nel 2021 come super ospite fisso e nel 2023 come ospite speciale. In pratica gli manca solo di essere parte della giuria, di condurre da solo il Festival oppure addirittura di vincerlo e poi ha fatto tutto.

Capace di attraversare musica, immaginari e linguaggi culturali reinventandosi costantemente, ha costruito un percorso unico che gli è valso 40 dischi di platino, 12 dischi d'oro e sette album in studio. Non è poco. "Tornare a Sanremo è sempre una grande emozione, e poi con Carlo, dopo lo splendido festival dell'anno scorso, non potevo chiedere di meglio", ha confermato lui. E come si sta preparando al nuovo ruolo, gli ha chiesto la conduttrice del Tg1 Giorgia Cardinaletti. "Le ultime esperienze in tv sono andate molto bene. E poi Carlo è maestro, io sarò un passo indietro".

Sì ma canterà? "Vedremo - ha nicchiato Conti -, sicuramente farà il co-conduttore con me e con Laura Pausini, per tutta la sera, dall'alto della sua arte, con grande

leggerezza e intelligenza. Ha detto sì rubando tempo al grande tour che sta preparando, lo ringrazio per questo". È molto probabile che sì, Lauro canterà, magari duettando proprio con la Pausini anche in un brano imprevedibile.