Cortili, scorci e portoni: trekking urbano alla scoperta di Trento e Rovereto

Ascolta ora 00:00 00:00

Luoghi inaspettati e curiosità imprevedibili nascoste dietro un portone, in un cortile, sulla facciata di un antico palazzo in pieno centro storico o, magari, al di là di una staccionata sui colli a ridosso della città. Succede così a Trento e a Rovereto dove, quando meno ce lo si aspetta, ecco che compaiono piccoli e grandi tesori custodi dell'anima più intima e sorprendente di queste due belle città trentine.

Con questo spirito sono nati dei veri e propri itinerari di trekking urbano, volti proprio a svelare il volto meno noto e più autentico di Trento e Rovereto.

Alla portata di tutti, sono percorsi cittadini che permettono di unire un po' di sana attività fisica al piacere della scoperta e alla passione per l'arte e la storia. Da vivere in compagnia di una guida o in piena autonomia, sono anche semplici da organizzare. Basta scaricare l'app gratuita Mio Trentino, richiedere la Trentino Guest Card e ritagliarsi anche solo un'oretta. Niente di più.

Gli itinerari di trekking urbano a Trento (una quindicina in totale) si muovono non solo per il centro storico, toccando le tappe iconiche - da Piazza Duomo al Castello del Buonconsiglio, passando per Piazza Cesare Battisti - con un punto di vista, però, nuovo, diverso dal solito. Ma prevedono anche incursioni nel bel quartiere verde delle Albere ed escursioni sulle colline nelle immediate vicinanze della città lungo i sentieri della Marzola o sul Sorasass, dove si visitano le trincee della Prima guerra mondiale. I percorsi sono diversi per lunghezza, difficoltà, tempi di percorrenza e focus tematici. Interessante, per esempio, quello che porta nei luoghi del Concilio di Trento o quello che esplora la Tridentum sotterranea, ovvero la Trento romana.

A Rovereto, invece, sono sette i trekking urbani (e si prenotano tutti presso l'Azienda per il Turismo Rovereto Vallagarina tel. 0464/430363; info@visitrovereto.it; www.visitrovereto.it). Seguendo iter e focus diversi, portano alla scoperta dei mille volti della cosiddetta Atene del Trentino. Tra questi, da non perdere «Rovereto, seguendo un filo di seta». Il percorso racconta la storia e lo sviluppo dell'industria della seta della città.

Parte dalla sala a tema al Museo della Città, prosegue attraverso il ponte Forbato per dirigersi nell'antico borgo San Tomaso, dove il filatoio Colle Masotti apre le sue porte (primo appuntamento: sabato 17 maggio). In alternativa e in occasione del Centenario della Campana dei Caduti, il trekking tematico «Camminando nella Pace» (primo appuntamento sabato 31 maggio).