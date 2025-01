Così IEG mette in vetrina le eccellenze del Made in Italy

Ascolta ora 00:00 00:00

L'alta oreficeria e le eccellenze alimentari del Made in Italy aprono ufficialmente la nuova stagione di Italian Exhibition Group (IEG), il primo player fieristico del Paese per manifestazioni organizzate direttamente. Tutto pronto per un 2025 di iniziative e di grandi numeri: si alza infatti il sipario su Vicenzaoro January (dal 17 al 21 gennaio presso la Fiera di Vicenza) e su Sigep World (dal 18 al 22 gennaio negli spazi della Fiera di Rimini), due dei principali eventi del ricco calendario fieristico predisposto da IEG, sotto la guida dell'amministratore delegato Corrado Peraboni. A Vicenza il mondo dell'oreficeria, della gioielleria e dell'orologeria tornerà a mostrarsi nella manifestazione più longeva e prestigiosa nel panorama globale di settore, mentre a Rimini l'industria mondiale del foodservice avrà ancora una volta una vetrina d'eccezione, con i riflettori puntati in particolare su cinque filiere principali: gelato, pasticceria e cioccolato, caffè, panificazione e, tra le grandi novità, pizza.

«Questa è una fase chiave di tutto l'anno. Il primo trimestre per IEG vale tantissimo, perché lanciamo le due grandi ammiraglie in termini di dimensioni, fatturato e internazionalità. Vicenzaoro e Sigep sono infatti manifestazioni di grandissima rilevanza, che presentano offerte tipicamente Made in Italy e dunque di grande traino nell'export», spiega Marco Carniello, Chief Business Officer di IEG. Entrambe le fiere hanno una forte vocazione internazionale e sono riservate agli operatori del settore (B2b), che sottolinea Carniello «rappresentano una componente chiave della nostra clientela». Vicenzaoro January 2025 richiamerà 1.300 brand espositori, 170 dei quali nel salone delle tecnologie T.Gold, con grandi presenze internazionali da Paesi come Germania, Francia, Svizzera, Turchia, Spagna e Grecia. Saranno i sette distretti merceologici nei quali si articolerà la manifestazione: dalle gemme di «Essence» all'oreficeria di «Creation», sino alla gioielleria contemporanea di «Look», al packaging di «Expression» e al mercato l'alto di gamma raccolto nel settore «Icon». In contemporanea, dal 17 al 20 gennaio, si svolgerà, con ingresso gratuito al pubblico previa registrazione sul sito, la sesta edizione di VO Vintage, il salotto dell'orologeria e della gioielleria vintage di pregio aperto agli esperti, ai collezionisti e agli appassionati.

Altrettanto prestigioso è il palcoscenico allestito da Italian Exhibition Group per Sigep World. L'expo di Rimini, punto di riferimento internazionale nel panorama fieristico per le filiere di gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza, si snoderà su 138mila metri quadrati di offerta espositiva, con 30 padiglioni dedicati e 1.300 brand espositori provenienti da 33 paesi. Tra le principali novità di questa edizione, spicca proprio l'ampliamento del settore pizza, che si completa includendo, oltre ai forni e alle attrezzature per pizzerie e catene di ristorazione, anche le farine, le farciture e le basi pizza surgelate. Qui l'attenzione sarà puntata anche su Sigep Vision, fiore all'occhiello della 46esima edizione dell'evento, una piattaforma dedicata alle nuove tendenze e all'innovazione.

«Ormai i nostri eventi fieristici si estendono sempre più nella temporalità: tutto l'anno noi abbiamo contatti con nostri clienti di tutto il mondo, per fornire loro aggiornamenti e novità sulla formazione, sull'innovazione, sulle regolamentazioni», osserva ancora Carniello, ponendo l'accento sugli obiettivi di IEG per il nuovo anno: «Costruiamo le manifestazioni non solo per offrire opportunità di business, ma anche per divulgare informazioni di qualità per gli operatori specializzati. E poi offriamo importanti occasioni di networking. Questa ricetta fa sì che gli operatori crescano nel tempo».