Costume, gloss, solari e idratanti. Ecco gli imperdibili da spiaggia

Sette lettere, 4 verticale: entra in borsa senza occupare spazio, si divide in due ma intero detta tendenza. Questa estate è giallo burro, rosso ciliegia o marrone Mocha Mousse. Il costume è la prima cosa che infili in borsa quando, all'ultimo minuto, la tua migliore amica ti scrive "spiaggia" con tre punti esclamativi. Il sole è già alto e l'aria sa di sale e gelsomino. Ecco cosa non può mancare nella borsa - rigorosamente in rafia - per essere davvero on trend sotto l'ombrellone: dal costume tutto d'un pezzo ai prodotti beauty da spiaggia, ecco i must-have dell'estate 2025.

Questa stagione è tutta una questione di linee pulite e dettagli sofisticati: è ormai virale il costume a triangolo modello minimalista in stile old money, tinta unita, con bordi bianchi a contrasto che disegnano la silhouette. C'è chi invece sceglie il costume intero cut-out, strategico e sofisticato. Ma per chi vuole sentirsi un po' la protagonista di una serie pop anni 2000 opta per il bikini gioiello o con fiore 3D applicato. E così sei subito pronta per il primo tuffo della stagione. Entri in acqua, il sale ti pizzica la pelle, e il sole ti scalda le spalle. Esci e ti avvolgi nel telo mare Saint Barth, con fantasia a righe bianche e blu navy. Poi frughi nella borsa e tiri fuori l'essenziale per il relax sotto l'ombrellone: il cruciverba, gli occhiali da sole Miu Miu Regard con lenti basse, montatura squadrata e profili sottili e la crema solare Beauty of Joseon, leggera, con estratti di riso e probiotici, perfetta per proteggere la pelle dai raggi UVA e UVB. E se ami il boho style, non possono mancare gli occhiali con il ponte a vista e le lenti aranciate dal tocco rétro.

Il sole comincia a scendere, l'aria si fa più dolce. È il momento dell'aperitivo, allora peschi dalla borsa mare i tuoi sandali in gelatina o le Buckle sandals Birkenstocks. Se invece vuoi un look più glam, scegli i sandali con il fiore applicato, in stile Loewe. Sei ancora sotto l'ombrellone, incroci lo sguardo della tua amica, apri il beauty case e dai il via al restyling viso. Nessun contouring o fondotinta, il mood è "glow naturale", pelle sana, luminosa, appena ritoccata. Il primo passo? Una base effetto luce con l'Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury. Leviga, sfuma, illumina e puoi usarlo da solo come primer colorato, oppure picchiettato sui punti luce per un tocco finale. Idrata fino a 24 ore e dà quell'effetto soft glam ispirato ai filtri social, ma fresco e autentico. (Ps. è crueltyfree e senza glutine). In alternativa, per avere una pelle ancora più idratata opta per il Glazing Milk di Rhode: un'essenza leggerissima che rimpolpa, calma i rossori, illumina e ristruttura la pelle con una sola passata. Perfetta per ottenere una base trasparente e dare solo un boost di idratazione. Ora che la pelle è pronta, passiamo allo sguardo. Niente ciglia finte, solo definizione naturale e a lunga tenuta con l'Anti-hacker Mascara di Extralandia. È waterproof, stratificabile, e grazie allo scovolino "a banana" solleva lo sguardo senza grumi né effetto ciglia-ragno. Il trucco c'è, ma si vede solo quanto basta. Per le labbra, la parola d'ordine dell'estate è "glossy". Nyx Butter Gloss nella tonalità Madeleine è il gloss perfetto da borsa mare. Cremoso, morbido, effetto labbra rimpolpate e idratate. La tonalità è nude calda, si adatta a ogni incarnato e non secca le labbra. Si stende in pochi secondi, e non serve specchio per applicarlo. Il risultato finale di questa beauty routine è un look fresco, naturale e luminoso, perfetto per goderti l'aperitivo in spiaggia con la tua partner in crime. E per completare il tutto, in un angolo della borsa non manca il body spray leggero Pure Seduction Shimmer di Victoria's Secret. Profumo fruttato, microglitter impercettibili e un tocco di luce in più sulla pelle.

Infine, pareo annodato in vita, quest'anno leggerissimo, trasparente, con stampe ciliegia o pois, e sei pronta. Parte il DJ set, la sabbia diventa la pista e la borsa è ormai semivuota, ma conteneva tutto ciò che serviva per una giornata perfetta.