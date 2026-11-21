Dieci anni di carcere con il rito abbreviato sono stati inflitti ieri a Vincenzo Lanni, il 60enne che il 3 novembre 2025 ha quasi ucciso accoltellandola alla schiena una manager di Finlombarda in piazza Gae Aulenti, ai piedi dei grattacieli di una elegante zona di Milano. L’uomo aveva colpito la 43enne «a caso», nemmeno la conosceva. «Si sta riprendendo, è viva per miracolo, per questione di centimetri. Se quella lama avesse bucato l’intestino, non sarebbe in vita. Sta affrontando un percorso di riabilitazione psicologica post traumatica», ha raccontato l’avvocato Paolo Cardone, che assiste la donna.

Quella mattina, intorno alle 9, la vittima stava andando al lavoro. La scena era stata ripresa dalle telecamere della piazza. La sentenza è stata emessa dal gup Chiara Valori, che ha riconosciuto l’accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, così come contestata dal pm Maria Cristina Ria. Il giudice ha deciso inoltre per l’imputato la misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni a pena espiata e la condanna a versare 50mila euro di provvisionale di risarcimento alla 43enne, parte civile nel processo. Una perizia nelle indagini ha accertato la piena capacità di intendere e di volere di Lanni al momento del fatto. L’uomo aveva già scontato una condanna a otto anni per duplice tentato omicidio commesso nel 2015. Aveva accoltellato due pensionati in provincia di Bergamo. Il pm ieri ha chiesto una condanna a 12 anni e due mesi.

«L’ambulanza quel mattino è arrivata subito e anche per questo la mia assistita si è salvata», ha aggiunto l’avvocato Cardone. «Volevo colpire il potere economico, ma non uccidere. Il mio obiettivo era colpire un dipendente Unicredit. Io lavoravo per Unicredit e sono stato buttato fuori», aveva dichiarato il 60enne dopo l’arresto al gip Rossana Mongiardo, che aveva firmato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Lanni si trova tuttora a San Vittore e ieri era in aula alla lettura della sentenza. Originario della Bergamasca, nella precedente vicenda giudiziaria dopo il carcere aveva trascorso tre anni in una struttura protetta. Poi era stato rimesso in libertà, perché giudicato non più socialmente pericoloso. In quel procedimento gli era stato riconosciuto un vizio parziale di mente, mentre la perizia psichiatrica disposta nell’inchiesta milanese, pur riconoscendo i suoi disturbi psichici, ha stabilito che era pienamente capace, quando ha inferto quella coltellata alla schiena della manager con una lama da 23 centimetri. Agli inquirenti l’imputato aveva anche detto di essere stato cacciato da una comunità in provincia di Varese dopo un litigio e di essere partito per Milano con «due opzioni, ovvero o mi richiamano dalla comunità o faccio questo per vendetta, per rivalsa verso chi mi ha licenziato (una decina di anni fa, ndr)». Nelle indagini dei carabinieri era stato ricostruito anche che l’ uomo pochi giorni prima del tentato omicidio aveva comprato il coltello.