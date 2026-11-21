Giornate cruciali per il giallo di Pietracatella (Campobasso). A breve potrebbero emergere particolari chiave nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di madre e figlia, Antonella Di Ielsi e la 15enne Sara Di Vita, nei giorni dopo Natale 2025, per avvelenamento da ricina.

Il capo della Squadra Mobile di Campobasso, Marco Graziano, insieme agli uomini della Scientifica, oggi porterà in Italia i campioni dei 5 reperti con tracce biologiche analizzati al Robert Koch Institute di Berlino, laboratorio ad altissima specializzazione. Nel dettaglio i campioni in questione sono: un sacchetto rosa con Kefir, un cestino della spazzatura, una borraccia, una bottiglia con liquido e sedimenti sul fondo, un pacchetto con guanti da lavoro. La procura di Larino ha disposto che le operazioni vengano videoregistrate e che i relativi verbali vengano depositati entro cinque giorni. Trattandosi di un accertamento irripetibile, le parti - sia gli indagati che le parti offese - potevano essere presenti alle operazioni ma nessuno tra legali e consulenti ha partecipato. Il materiale verrà ora esaminato in Questura a Campobasso per cercare di capire a chi appartengono le tracce di dna. Presenti alla «missione» in Germania anche una consulente del Centro antiveleni e tossicologico Maugeri di Pavia, la struttura che per prima ha isolato e accertato la presenza della micidiale ricina.

Contemporaneamente gli investigatori della Squadra Mobile hanno convocato per una lunga audizione Antonello Di Vita, fratello di Gianni. L’uomo, giunto in Molise da Torino dove risiede stabilmente, è stato ascoltato per ore come persona informata sui fatti. Gli inquirenti intendono ricostruire abitudini, dinamiche familiari e rapporti personali, cercando eventuali elementi utili alle indagini.