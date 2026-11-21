Solo 24 ore prima il Tribunale del Riesame aveva respinto la richiesta di scarcerazione. E ieri Nadir Rossi ha deciso di togliersi la vita nel carcere di Montorio, a Verona. L’ex infermiere, accusato di aver ucciso la moglie Jessica Dalla Chiara con iniezioni di insulina, è stato trovato impiccato e in stato di incoscienza nella sua cella.

A fare la scoperta, intorno alle 7 del mattino, sono stati gli agenti della Polizia penitenziaria. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo: trasportato d’urgenza in ospedale, i medici hanno dichiarato il decesso del 35enne per morte cerebrale. Arrestato lo scorso 29 ottobre ad oltre due anni dalla morte della moglie, avvenuta il 24 giugno 2024 a Bussolengo, nel Veronese Rossi era accusato di omicidio e tentato omicidio aggravato, distruzione e soppressione di cadavere, truffa assicurativa e peculato. Secondo gli inquirenti, in quel giugno di due anni fa avrebbe somministrato alla coniuge 32enne insulina via flebo per scopi non terapeutici, causandole una crisi ipoglicemica prima a casa e successivamente in ospedale, dove la donna era stata ricoverata. Rossi, questa l’ipotesi dell’accusa, avrebbe ucciso Dalla Chiara per intascare la polizza sulla vita da 100mila euro, stipulata dalla vittima il 17 febbraio 2022, due anni prima di morire. Già nel novembre del 2025, quasi un anno fa esatto, il 35enne aveva tentato il suicidio una prima volta nello spogliatoio maschile del pronto soccorso di Borgo Roma a Verona, dove lavorava. Per quell’episodio era stato anche accusato di peculato, essendosi appropriato di cinque fiale di un farmaco a base di fentanyl e di dieci di morfina dalla cassaforte del reparto.

In quell’occasione aveva lasciato diverse lettere di natura ricattatoria e polemiche verso l’autorità giudiziaria, che già indagava su di lui. «È l’epilogo tragico di una vicenda che ha segnato profondamente molte vite. Resta soprattutto la consapevolezza di quanto dolore questa storia abbia lasciato dietro di sé» ha affermato Giacomo Giulianelli, l’avvocato difensore di Nadir Rossi che aveva avanzato la richiesta di scarcerazione, poi bocciata dal Riesame. Una storia oscura, emersa al termine di una battaglia giudiziaria lunga due anni. Erano stati i genitori di Jessica a voler capire davvero cosa fosse successo quel 24 giugno: troppi interrogativi, troppe stranezze. Avevano destato sospetti alcuni comportamenti anomali di Rossi: la cremazione del corpo disposta senza autopsia, la richiesta dei soldi dell’assicurazione sulla vita, il pranzo con l’amante il giorno del funerale, la festa di compleanno di lei 40 giorni dopo la morte della moglie nella casa che era stata della coppia, fino ai fuochi d’artificio. «Non ha versato nemmeno una lacrima aveva detto il papà di Jessica dopo l’arresto . Non ha mai pianto né durante i giorni successivi alla sua scomparsa né ai suoi funerali. È sempre rimasto insensibile».