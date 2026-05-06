Accusato di abusi sessuali e stalking: arrestato il campione paralimpico Matteo Bonacina

Una notizia sconcertante quella arrivata questa mattina. L'arciere azzurro Matteo Bonacina, campione del mondo paralimpico, si trova agli arresti domiciliari. Le accuse nei suoi confronti sono pesantissime: abusi sessuali e stalking.

Stando alle ultime informazioni trasmesse, sarebbero stati molteplici i casi che lo hanno visto come spiacevole protagonista. Secondo Repubblica, in occasione delle gare di Parigi 2024, il 41enne avrebbe preteso che un'atleta gli consegnasse un perizoma rosso come portafortuna. Non solo. Durante il periodo dei Giochi, il campione italiano avrebbe addirittura provato ad abusare sessualmente di una ragazza in una stanza d'albergo.

Le indagini, portate avanti dalla procura della Repubblica di Roma e dalla polizia postale, si concentrano sull'arco temporale che va dal 2019 al 2024. Al momento si parla di cinque atlete e un'allenatrice pesantemente molestate da Bonacina.

Un'inchiesta che va avanti da tempo, e che oggi ha portato al provvedimento dei domiciliari.

L'episodio che sarebbe avvenuto nel corso delle Paralimpiadi di Parigi 2024 è attualmente considerato il più grave. L'atleta molestate ha raccontato agli inquirenti che il 41enne si sarebbe introdotto nella sua stanza d'albergo proprio quando lei era da poco uscita dalla doccia. A quel punto, l'uomo avrebbe tentato un approccio fisico. "Si è buttato verso di me con il fisico. Io gli chiedevo cosa stesse facendo e lui mi diceva: 'Sul pulmino eri così bella, mi ecciti'". Nonostante il terrore, la giovane sarebbe riuscita ad allontanare l'arciere e a scappare. Accuse che pesano come un macigno e sul quale gli inquirenti intendono fare chiarezza. Ci sarebbero poi altre testimonianze. La stessa ragazza ha parlato di altre frasi offensive ed esplicite rivolte nei suoi confronti da Bonacina. Nel 2021 l'uomo le avrebbe detto: "Quel seno grande mi eccita".

A subire le attenzioni del 41enne anche un'allenatrice, che denuncia di essere stata palpeggiata durante una trasferta avvenuta nel 2023.

Oltre ai racconti delle donne, gli inquirenti sono in possesso di un ingente quantitativo di materiale digitale, tra messaggi, chat e anche . A quanto pare sono diverse le atlete che avrebbero ricevuto messaggi insistenti e immagini intime. Viene fatta menzione anche di una minorenne, alla quale sarebbe stato detto: "Non sai cosa ti farei".