"Da lei solo bugie". La zia di Diana contro la sorella Alessia Pifferi

Dopo la durissima lettera che Alessia Pifferi ha inviato alla madre, adesso è il turno della sorella Viviana di parlare e raccontare la sua verità. Ospite di Quarto Grado, Viviana, sorella di Alessia e zia della piccola Diana, spiega la ragione per la quale lei e la madre hanno deciso di costituirsi parti civili nel processo contro la 37enne accusata di omicidio volontario aggravato per aver asciato morire di stenti la figlia Diana di quasi un anno e mezzo.

"Alessia e le sue bugie"

Viviana si è presentata in trasmissione indossando una maglietta con stampata una foto di Diana, morta dopo sei giorni di abbandono e agonia. La donna non ha giustificazioni per la sorella, e ha affermato di conoscere molto bene le sue bugie. È di qualche giorno fa la lettera, in possesso de Il Giornale.it, in cui Alessia Pifferi si rivolge alla madre, Maria Alessandri, accusandola di averla abbandonata. "Non sei mai stata una vera madre, mi hai sempre criticata e giudicata” , e, ancora, "Non mi ha voluto bene, vergognati".

Viviana, che ha già comunicato la decisione di non rispondere mai ad alcuna missiva della sorella, ha ribadito la sua posizione durante il programma. Commentando i mesaggi della Pifferi, Viviana dichiara: "Fa effetto sentire la miriade di bugie che riesce a raccontare a un mare di persone. Lei collega delle bugie, una all'altra, è spaventoso". Le menzogne non risparmiano neppure la madre Maria Alessandri. " Mia mamma è sempre stata dalla sua parte ", spiega Viviana. " Ci ha sempre provato, soprattutto mia mamma. E invece ha deciso che era meglio raccontare tutte queste storie, non so più neanche come chiamarle, ma è bruttissimo sentire queste cose ", aggiunge. E le foto di Diana inviate agli uomini? Un modo, forse, per intenerire. Nessun deficit cognitivo, ma carenza morale.

Le accuse alla famiglia

Nelle sue recenti dichiarazioni, Alessia Pifferi ha nuovamente accusato la famiglia di averla lasciata da sola. Viviana non accetta un attacco di questo tipo, e nega di aver ricevuto delle scuse da parte della sorella. "Non ha assolutamente chiesto scusa. Nelle lettere che ci ha mandato non c'è alcuna parola di scusa, nessun pentimento, o di dolcezza" , ribatte. Ci sono mai state delle avvisaglie che avrebbero potuto far sospettare degli squilibri in Alessia Pifferi? " Assolutamente no ", afferma Viviana. " Lei aveva un carattere bruttissimo, e lo si può anche vedere, perché come uno la attacca... ne avete sentite delle telefonate in cui offende. Non ha subito alcun dramma da ragazzina. Si è sposata, è salita a Milano col marito, ma da ragazzina, che io sappia, niente ", conclude.