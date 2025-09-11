Arrestato (un'altra volta) il trapper Baby Gang: "Aveva una pistola in hotel"

Baby Gang, uno dei "re" della trap, residente a Lecco ma di origine marocchina, al secolo Zaccaria Mouhib, è stato arrestato di nuovo, questa volta in un hotel di Milano. I carabinieri lo cercavano per le perquisizioni nell'ambito di una grossa indagine su droga e armi della procura di Lecco. Mouhib è stato trovato in possesso di una pistola (ieri sera ha partecipato a un concerto con il cantante Emis Killa), ed è stato quindi arrestato in flagranza per porto illegale di arma. Il blitz è avvenuto anche a Calolziocorte, nel lecchese, nelle case popolari di via Vittorio dove vive la sua famiglia.

Il trapper era libero in attesa di affidamento ai servizi sociali per la condanna definitiva a 2 anni 9 mesi e 10 giorni dello scorso marzo per il caso della sparatoria vicino a Corso Como, zona della movida milanese. "Arcaici cacciatori” che “si facevano ritrarre accanto a prede animali esanimi", e con una “consuetudine alla violenza e alla sopraffazione e umiliazione" degli altri: erano state queste le parole con cui il tribunale di Milano aveva descritto l’atteggiamento e le condotte di Baby Gang e del "collega" Mohamed Lamine Saida, detto Simba La Rue.

La sparatoria era avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville: rimasero feriti due senegalesi, gambizzati a colpi di pistola. In altri processi, il trapper, difeso dall'avvocato Niccolò Vecchioni, ha ottenuto assoluzioni o riportato condanne non ancora definitive.