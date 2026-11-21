Gli inquirenti sul luogo dove e' stato trovato il corpo di Maria Rita Valerio, uccisa con un colpo inferto alla testa con un corpo contundente nelle campagne di Capurso, in provincia di Bari. I carabinieri hanno accertato che si era allontanata di casa dal 17 dicembre scorso. A quanto si e' appreso, la donna era andata via di casa a bordo della sua auto e non aveva piu' dato notizie di se': per questo i familiari ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri. Nella stessa giornata del 17 dicembre, la sua vettura fu trovata in una localita' non distante da quella dove stamani e' stato trovato il suo corpo. ANSA/LUCA TURI

Cold case a Capurso, Bari. Dopo 23 anni si chiude il caso dell’omicidio di Maria Rita Valerio, 25 anni, attrice di sit com. Arrestato il fidanzato della vittima, Vincenzo Fiore, 51 anni, guardia giurata. La donna, uccisa con dodici colpi di bastone alla testa, scompare la notte del 17 dicembre 2003 dopo una serata trascorsa in un locale di Bari. Ma solo il 20 dicembre il cadavere viene ritrovato nelle campagne della cittadina.

L’arma del delitto è un bastone usato per sorreggere le viti. Poco distante viene rinvenuta la sua auto, una Seat Ibiza. Chi l’ha ammazzata e perché? Le indagini della squadra mobile puntano prima sul fidanzato, poi su un uomo visto da un testimone assieme alla giovane. Ma è un depistaggio. La persona che si presenta in questura giura di poter riconoscere l’assassino, tanto da fornire un identikit che, non a caso, corrisponde a un amico della ragazza. Sua madre fornisce una versione simile. Il sospettato, però, ha un alibi e il fascicolo viene archiviato. Due anni fa la Procura di Bari riapre l’inchiesta che punta ancora una volta sul suo ex, Fiore. L’uomo, gelosissimo, non avrebbe accettato la fine della loro relazione. Fiore è ossessivo, come raccontano gli amici della vittima, e violento. Viene messo sotto controllo. Per la Procura, elemento fondamentale per far scattare le manette è il comportamento analogo nei confronti dell’attuale compagna. Da questo la decisione del gip Giuseppe Ronzino, su richiesta del pm Fabio Buquicchio, di firmare l’ordinanza di custodia cautelare. «Un femminicidio - sostiene la Procura - anche se all’epoca questa qualificazione giuridica non esisteva ancora». L’ora della morte, inizialmente stabilita per le 5,02, quando una persona chiama il 112, slitta alle 4,25, quando la stessa persona individua l’auto ferma sul ciglio della strada. Fiore intanto ha tre giorni di tempo per riparare la propria vettura, incidentata durante lo speronamento, e ripulire quella di Maria Rita in cui era entrato per parlare. Secondo la ricostruzione di polizia, basata su tabulati, intercettazioni e testimoni, la vittima esce alle 18,30 per incontrare gli amici. Alle 23 entra in un locale. Chiama Fiore per dirgli che sta rincasando. Ma va via preoccupata, Maria Rita. Accompagna un amico e gironzola con un altro per la città fino alle 2,55 quando imbocca, da sola, la statale per tornare in paese. Fiore la pedina, la insegue fino a scontrarsi con lei. Dopo lo schianto l’uomo scende e trova nella macchina di lei un libro, «Le guide del sesso». Non ci vede più. Monta la rabbia, i due litigano furiosamente. Maria Rita fugge, lui la insegue con un bastone in mano. E la uccide per poi andare a dormire come se nulla fosse.