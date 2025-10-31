Pizzeria con spaccio, manette al titolare nel Milanese: aveva con sé esplosivi e un taser

A nord di Milano mercoledì 29 ottobre la polizia ha arrestato il titolare 24enne di una pizzeria di Cormano per detenzione di droga ai fini di spaccio, porto abusivo di armi e possesso di esplosivi.

Dopo alcune verifiche, nate dai sospetti che il locale di via Vespucci potesse essere una centrale della droga, le forze dell'ordine hanno fatto irruzione nel locale. Dietro il registratore di cassa - in un cassetto - sono stati trovati 18 grammi di hashish. In un armadietto sotto il bancone gli agenti hanno trovato cinque proiettili. Vicino ai bagni un armadio conteneva 36 grammi di hashish.

Poi il garage. Gli uomini del commissariato hanno rinvenuto 11 grammi di cocaina già divisa in 25 bustine - evidentemente pronte per la vendita - poi tre panetti - da un etto l'uno - e 11 involucri contenenti 26 grammi di hashish. Dulcis in fundo cinque ordigni artigianali da un chilo e mezzo ciascuno e un taser.

Una volta scoperti gli ordigni sono intervenuti gli artificieri dell’Ufficio prevenzione generale della

Questura di Milano per rimuovere i materiali esplosivi rinvenuti.

Nel corso dell’udienza svoltasi ieri mattina, il giudice ha convalidato l’arresto. Al momento il 24enne si trova nel carcere di San Vittore.