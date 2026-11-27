Una lettera anonima con esplicite minacce di morte è stata recapitata alla giudice milanese Tiziana Landoni. Nel messaggio, oltre alla frase “ti uccideremo”, vengono fatti riferimenti alla scarcerazione di Youssef Siher.

Alla luce delle minacce ricevute, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha disposto un rafforzamento delle misure di protezione nei confronti della gip.

Per Landoni è stata infatti disposta la vigilanza mobile: un’auto delle forze dell’ordine effettuerà controlli nei pressi della sua abitazione, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza alla giudice.

Le minacce alla gip Landoni

È dal giorno della scarcerazione, lo scorso 28 ottobre, che la giudice Landoni subisce diverse minacce per la scelta di rimettere in libertà Siher, il trentenne attivista, ricercatore e giornalista freelance, amministratore della pagina “Movimento 17 ottobre” che resta indagato, insieme alla moglie Sagia Hammoud, per istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e dalla violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche.

Alle iniziali minacce social, subito segnalate dall’Ufficio, era scattata una prima protezione e una tutela che, per chi frequenta il Palazzo di giustizia di Milano, si è subito tradotta nell’impossibilità di poter accedere nei corridoi in cui svolge udienza. Una precauzione, per evitare anche che la sua immagine venga diffusa, che proseguirà nei prossimi mesi.

La lettera con le minacce di morte

Più di recente, invece, la giudice Landoni ha ricevuto una lettera anonima con alcune minacce di morte per la scelta legata alla scarcerazione dell’attivista pro Pal, decisione contro cui si erano alzate anche più voci del governo. Le minacce hanno messo in moto i vertici giudiziari e nell’ultimo Comitato per l’ordine e la sicurezza la questione è stata discussa e ora è arrivata la decisione di aumentare la misura di protezione, la vigilanza è una tutela che precede quella più “invasiva” della scorta.