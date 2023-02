"Diritti d'autore violati". Rai condannata per la scenografia di Sanremo

La cattiva notizia, per la Rai, è "sbocciata" a distanza di sette anni dal fatto contestato. Nella scenografia del festival di Sanremo 2016 c'era un fiore digitale utilizzato dall'azienda, in violazione dei diritti d'autore. Lo ha stabilito il tribunale di Genova - sezione specializzata delle imprese - condannando l'emittente del servizio pubblico a risarcire 40 mila euro a Chiara Biancheri, un architetto genovese. I giudici hanno infatti accertato che la professionista ligure è l'autrice dell'opera " The Scent of The Night ", inserita all'interno della scenografia della kermesse canora del 2016.

La condanna

La sentenza, emessa dal tribunale genovese e pubblicata sull'edizione odierna del Corriere della Sera, condanna la Rai "al risarcimento dei danni cagionati" per la violazione del diritto d'autore. L'azienda dovrà dunque sborsare 40mila euro più le spese legali per 10.338 euro. Inoltre i giudici hanno ordinato all'emittente la rimozione dal proprio sito internet e da ogni altro archivio delle immagini del programma televisivo contententi l'opera dell'architetto Biancheri. Depositate da quest'ultima con il nome d’arte di Lindelokse, le creazioni digitali erano state in seguito acquisite dalla Mondadori.

Il fiore "digitale" della scenografia

Pare che l'utilizzo dell'opera "The Scent of The Night" fosse stato voluto proprio dalla Rai, che in quell'edizione del festival voleva riprodurre lo sbocciare dei fiori (in maniera digitale) senza avere elementi floreali sul palco. Lo scenografo dell'epoca, l'architetto Riccardo Bocchini, era ignaro della violazione di proprietà avvenuta con quell'elemento inserito nella grafica: lo ha ribadito lui stesso, sottolineando - in riferimento alla recente sentenza - di essere "totalmente estraneo alla vicenda".

L'edizione 2016 fu condotta da Carlo Conti con Virginia Raffaele, Gabriel Garko e Madalina Ghenea. A trionfare quell'anno furono gli Stadio con il brano "Un giorno mi dirai" e Francesco Gabbani con "Amen" per la sezione Nuove proposte.