Drogava e violentava le studentesse: condannato a 12 anni prof del liceo

Il professore di filosofia di un liceo del Ponente genovese è stato condannato a 12 anni di reclusione per violenza sessuale. Secondo l'accusa, avrebbe abusato per tre anni di due studentesse drogandole e costringendole ad avere rapporti intimi con lui. Il tribunale di Genova ha inflitto una pena a 2 anni e 8 mesi anche a un altro insegnante in pensione che, secondo la procura, avrebbe ceduto la droga al collega. I giudici hanno disposto una provvisionale di 30mila euro a una vittima e 10 mila euro all’altra.

Gli abusi sulle studentesse

Le indagini del Nucleo Investigativo di Arenzano sono partite nel maggio del 2021, a seguito della denuncia sporta dai genitori di una delle due vittime. Secondo quanto emerso dagli accertamenti condotti dai militari dell'Arma, il professore avrebbe abusato sessualmente delle alunne per il triennio in cui era stato il loro prof di filosofia. Le ragazze sarebbero state drogate e poi costrette ad avere rapporti intimi con l'insegnante.

L'arresto dell'insegnante

Stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini, in realtà gli abusi sarebbero cominciati nel 2018, quando le studentesse avevano sedici anni. Nel marzo 2022, il sostituto procuratore Gabriella Dotto aveva chiesto e ottenuto gli arresti domiciliari per il docente. Il professore è stato nuovamente scorso gennaio, quando i carabinieri lo avevano trovato fuori casa, nonostante la misura cautelare gli impedisse di lascia la propria abitazione. E così, nei suoi confronti era scattata una nuova accusa.

Le condanne

Oggi il tribunale di Genova ha condannato l'insegnante di filosofia a 12 anni reclusione con l'accusa di violenza sessuale e l'altro imputato nel procedimento, l'insegnante in pensione accusato di aver ceduto la droga al collega, a 2 anni e 8 mesi. Pene più alte rispetto ai 10 anni e due mesi e un anno e 4 mesi chiesti dalla Procura. Le studentesse, entrambe assistite dal legale Vincenzo Lagomarsino, - precisa il Secolo XIX - stanno affrontando un percorso di psicoterapia per superare il trauma.