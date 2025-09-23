L'ex rivale di Sinner entrò in contromano in autostrada e morì. Indagati due carabinieri

Due carabinieri sono indagati in merito alla morte di Tobias Tappeneiner, il giovane maestro di tennis di San Paolo di Appiano (Bolzano) che aveva sfidato Jannik Sinner nelle categorie giovanili, battendolo durante un torneo a Bressanone nel 2014. A riferirlo è la procura di Bolzano.

La nota

"Dall'analisi delle telecamere di sorveglianza della A22 di Bolzano Sud, è emersa la presenza di un'autovettura dei Carabinieri con colori d'istituto sul lato destro in uscita dal casello. Accertamenti sono in corso per verificare dove si trovava l'equipaggio dell'autovettura al momento dell'arrivo di Tappeiner e dell'ingresso dello stesso in autostrada", spiega la procura dopo aver iscritto nel registro degli indagati i due militari spiegando che tale iscrizione ha il fine "di approfondire se gli stessi fossero in condizione di rendersi conto dell'ingresso contromano da parte di Tappeiner e di fermarlo". La Procura ipotizza i reati di lesioni personali stradali gravi o gravissime e omicidio colposo in relazione all'obbligo di evitare l'evento.

L'incidente

Alle 5 del mattino del 15 giugno scorso la giovane promessa del tennis - risultato con un tasso alcolemico 3 volte superiore al limite consentito - entra in autostrada al casello di Bolzano sud. Contromano.

Poi la tragedia. Secondo i rilievi delle forze dell'ordine il giovane sportivo è finito contro un'auto con a bordo una famiglia altoatesina. I mezzi si sono ridotti ad un mucchio di lamiere. Per il 24enne non c'è stato nulla da fare.