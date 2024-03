La figlia non lo ascolta, lui la costringe a tenere in mano un coperchio bollente: la follia dello straniero

Avrebbe maltrattato a più riprese la propria figlia di 5 anni, prendendola a schiaffi quando non le obbediva. E in almeno un'occasione, dinanzi al rifiuto della bambina di rimettere a posto i propri giocattoli, l'avrebbe costretta per punizione a tenere in mano un coperchio bollente. Protagonista della vicenda che arriva da Perugia è un uomo di 36 anni originario del Marocco, finito in tribunale nelle scorse ore con l’accusa di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. Stando a quel che riporta il sito web PerugiaToday, i fatti si sarebbero svolti nei mesi scorsi. Il trentaseienne straniero è in sostanza stato accusato di aver utilizzato metodi di disciplina considerati eccessivi e inappropriati nei confronti della figlia. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, l'avrebbe infatti schiaffeggiata più volte per farsi ascoltare.

L'avrebbe fatto in particolare quando la piccola faceva le bizze e si rifiutava di ascolarlo. E non è tutto perché oltre agli schiaffi in almeno un altro caso le avrebbe inflitto un vero e proprio supplizio: sempre per punirla, lo straniero le avrebbe a quanto sembra imposto di prendere con con la mano il coperchio bollente di una pentola. Atti che avrebbe a suo dire messo in pratica per educare la figlia e che sarebbero talvolta avvenuti anche di fronte alla madre della piccola. Secondo la procura di Perugia “con più atti esecutivi” avrebbe abusato “di mezzi di disciplina e correzione nei confronti della figlia minore, all'epoca dei fatti di appena 5 anni, colpendola con schiaffi, in più occasioni” perché la stessa “non metteva a posto i propri giochi” .