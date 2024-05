False informazioni al pm: indagata Ilda Boccassini

L'ex procuratore aggiunto di Milano, ora in pensione, Ilda Boccassini, sarebbe stata indagata dalla procura di Firenze con l'accusa di false informazioni al pm aggravate. L'indagine si sviluppa nell'ambito delle indagini sulle stragi mafiose del 1993 e, in particolare, a finire all'attenzione della procura di Firenze è l'interrogatorio del 14 dicembre del 2021, quando Boccassini fu sentita in procura insieme con i colleghi di Caltanissetta nell'inchiesta.

In quell'occasione, sostengono da Firenze, l'ex procuratore aggiunto di Firenze avrebbe taciuto ai magistrati informazioni di cui sarebbe stata in possesso. In particolare, su una fonte riguardante le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia su Silvio Berlusconi.

Articolo in aggiornamento