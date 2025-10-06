Flotilla, l'esposto di attivisti e parlamentari italiani: "Faticoso sentirsi abbandonati"

Attivisti e politici italiani che si trovavano a bordo delle barche della Global Sumud Flotilla hanno presentato un esposto alla procura di Roma. In base a quanto si apprende, gli incartamenti in cui si ipotizza anche il reato di sequestro di persona sono ora oggetto di valutazione e analisi da parte degli inquirenti, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi. Tutti i membri del'equipaggio della Flotilla sono stati fermati dalle autorità di Israele, che ha abbordato le barche conducendo gli occupanti a terra a bordo delle navi militari o sotto scorta. Qui sono stati identificati e sottoposti a fermo per qualche giorno in attesa del rimpatrio.

Non è escluso che una volta definito il fascicolo possano essere ascoltati in Procura come persone informate sui fatti in merito a quanto denunciano contro Israele. " Mercoledì faremo esposto alla Procura per accendere una luce sul modo in cui si è comportata Israele e su cosa hanno fatto gli altri governi. È stato molto faticoso sentirsi abbandonati, per questo nei prossimi giorni bisognerà fare chiarezza su quanto è accaduto ", ha dichiarato a Un giorno da pecora l'esponente del Partito democratico Arturo Scotto, che si trovava a bordo della Flotilla. L'impressione, stando a queste parole, è che si stia cercando di utilizzare ancora una volta la spedizione a fini politici. " I partecipanti hanno condannato le condizioni di detenzione disumane e il trattamento umiliante e degradante subito al momento dell'arresto e dell'incarcerazione ", sono le dichiarazioni degli attivisti svizzeri che sono rientrati ieri in Patria.

Gli italiani che hanno preso parte alla spedizione sono stati attualmente tutti rimpatriati, anche quelli che non hanno firmato per l'espulsione volontaria. Il ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato all'AFP che 138 attivisti della Global Sumud Flotilla sono ancora sotto custodia israeliana mentre 171 questa mattina sono stati espulsi in direzione di Grecia e di Slovacchia. Tra loro c'è anche Greta Thunberg, che fa parte del gruppo che è stato fatto decollare da Israele in direzione della Grecia.

Gli espulsi sono cittadini di Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Svezia, Polonia, Germania, Bulgaria, Lituania, Austria, Lussemburgo, Finlandia, Danimarca, Slovacchia, Svizzera, Norvegia, Regno Unito, Serbia e Stati Uniti

provocatori

", si legge nel post del governo israeliano, che continua ad accusare l'iniziativa di essere legata a Hamas e definisce gli attivisti "".