Foggia, blitz dei carabinieri: arrestato il super latitante Leonardo Gesualdo

Il gruppo di intervento speciale dell'Arma ha fatto irruzione alle prime ore del mattino

Alle prime luci del mattino i carabinieri del Gis - gruppo di intervento speciale - hanno fatto irruzione in un edificio della periferia foggiana. Arrestando il noto latitante Leonardo Gesualdo. Il 39enne è stato localizzato nei giorni scorsi dopo una serie di indagini del comando provinciale dell'Arma sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Bari, guidata dal procuratore Roberto Rossi.

Ritenuto dagli investigatori un elemento di spicco della "Società

foggiana" e ricercato dal 2020 - era riuscito a sfuggire al blitz Decimabis e condannato a 12 anni per associazione mafiosa - Gesualdo è stato inserito nella lista dei latitanti più pericolosi.

