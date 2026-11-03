Garlasco, i dubbi sul generale Lago. I dati grezzi negati alla difesa di Stasi

C’è una fitta corrispondenza nei faldoni del Ris che getta ombre sulla versione del generale Giampietro Lago. L’ex comandante di Parma, successore di Luciano Garofano, ha rotto il silenzio dopo lo scandalo dei dati grezzi negati alla difesa di Alberto Stasi, che avrebbero potuto rivelare già nel 2007, o almeno nel 2017, l’esistenza di quei due tracciati negativi al Dna e al sangue di Chiara Poggi sui pedali della bici in grado di scagionare il fidanzato, condannato per il delitto di Garlasco. Lago oggi difende se stesso (e anche i Ris dell’epoca) appigliandosi al fatto di non aver ottemperato alle richieste di Stasi perché era un caso chiuso e non c’era alcuna autorizzazione a fornire gli atti.

Una difesa, oggi, in contrasto con le carte di «ieri». Il suo «no», infatti, coincide con l’istanza dell’avvocato Giada Bocellari di ottenere tutti i dati grezzi e segue una missiva in cui è lui stesso a trasmettere allo studio Giarda una serie di analisi di laboratorio. La storia di quel tira e molla, che si consuma tra la fine del 2017 e i primi mesi del 2018, inizia con una lettera che ha come oggetto «Rev. Proc» e quindi riguarda la possibilità per la difesa di avere la documentazione utile alla revisione. E che Lago scrive il 7 luglio 2017: «In ottemperanza alla ordinanza emessa da codesta Corte in data 23 giugno 2017 che autorizza quanto richiesto dalla difesa di Stasi, si trasmette un Cd-Rom contenente copia digitale delle immagini delle impronte». Nell’occasione, il comandante aveva trasmesso allo studio Giarda il cd con le immagini del dispenser, le analisi dattiloscopie sul portasapone e anche il tracciato del Dna sul tappetino del bagno, dove era stata lasciata l’orma insanguinata dell’assassino. A caso chiuso. Ricevuto il materiale, l’avvocato Bocellari, forte di un nulla osta del giudice dell’esecuzione, aveva dunque chiesto tutti i dati grezzi. Ed è allora che Lago si sarebbe messo di traverso, appigliandosi a un cavillo legale, ovvero che non sarebbe bastato il nulla osta al rilascio, ma che avrebbe voluto un’espressa autorizzazione del giudice a consegnarli. Subito dopo il diniego, il 17 gennaio 2018 - temendo il rischio di azioni legali - Lago chiese un «parere» all’Ufficio legislazione dell’Arma, in merito alla «conformità» della sua posizione negativa. Parere necessario data «la rilevanza della problematica», che poteva «sfociare in possibili contestazioni anche di carattere legale». In risposta l’ufficio aveva chiarito che «a procedimento definito, in assenza di una Autorità Giudiziaria investita del caso, il Reparto che detiene gli atti è l’unico soggetto competente a valutare la sussistenza delle condizioni per soddisfare o meno le richieste di copia di atti e documenti». Vengono segnalate, però, anche le «garanzie riconosciute ai difensori» e che non si possono escludere ricorsi «al giudice amministrativo», un «aspetto che suggerisce di motivare adeguatamente il diniego». L’Ufficio chiariva, inoltre che spettava al comandante valutare se ci fossero le condizioni per mettere a disposizione i dati. E Lago scelse il no. Per ben otto volte.