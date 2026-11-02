Garlasco, il giallo del nome di Giovanni Ferri nei diari di Andrea Sempio

Spunta il nome di Giovanni Ferri nei diari di Andrea Sempio. È un nuovo appunto, emerso dalle agendine dell’indagato per il delitto di Garlasco, che ora crea un invisibile filo rosso tra l’omicidio di Chiara e quella scia di suicidi che ha funestato la cittadina della Lomellina dopo quel tragico 13 agosto 2007. Proprio lo stesso Sempio si interessa delle morti sospette, in particolare di quella di Ferri, il meccanico di 88 anni trovato il 22 novembre 2010 in un’intercapedine di 50 centimetri in via del Mulino, con la gola tagliata e un polso reciso in cui teneva un coltello. Una fine incredibile, trattata come suicidio ma stranamente rubricata come omicidio colposo, oggi finita sotto la lente della Procura di Pavia che, a seguito di un’istanza presentata dall’avvocato Fabrizio Gallo per conto della vedova Gabriella Conti, ha deciso di riaprire il fascicolo con l’accusa di omicidio volontario contro ignoti.

La Procura ha anche disposto le analisi genetiche sul manico del coltello e su alcuni fazzoletti intrisi di sangue ritrovati accanto al corpo dell’uomo, che viveva vicino a casa di Sempio. Ora il nome del pensionato compare nero su bianco in una pagina che Sempio ha dedicato al caso. Un manoscritto che inizia con la frase «Partito da Giada (Bocellari, l’avvocato di Alberto Stasi, ndr) a seguito di mia interc. suicidi», scrive, facendo probabilmente riferimento ai soliloqui in cui l’indagato parla del suicidio di uno dei suoi più cari amici, Michele Bertani, trovato impiccato a un albero del giardino con i piedi che toccavano terra, il 25 maggio 2016. Accanto alla frase sulla Bocellari, Sempio annota: «Ale/Ferri» e aggiunge anche un accenno ai Poggi, «Sapevano (o sapevamo) la versione Poggi?».

Nel 2017 fu proprio la legale di Stasi ad avviare un’indagine difensiva sui casi dei suicidi di alcuni conoscenti di Sempio, tra cui Bertani ma pure il loro amico Sasha Pinna, anch’egli impiccatosi con modalità simili il 2 aprile 2014. Nell’appunto di Sempio si legge ancora «Ale sì, io aiutato», la cui prima parte riguardante Ale è collegata con una freccia a «parla a Lov» (chiaro riferimento, quest’ultimo, all’avvocato Massimo Lovati, già suo difensore nella prima inchiesta del 2017).

Su chi sia Ale non ci sono certezze, ma proprio nella comitiva di Sempio e Marco Poggi c’era Alessandro Biasibetti, oggi frate e oggetto perfino di un messaggio inspiegabile mandato dalla madre Daniela Ferrari al figlio Andrea dopo la chiusura della prima inchiesta, in cui la donna scrive: “Non è che tutto il casino con te sia partito da un’imbeccata data magari per vie traverse da Biasibetti e fatta arrivare ai Giarda?”. Ale però potrebbe essere anche Alessandro De Giuseppe, l’inviato de Le Iene che ormai da anni lavora sul caso Garlasco. L’appunto su Ferri nei diari di Sempio, sequestrati il 14 maggio 2025 nel corso della perquisizione nella casa di Voghera, ora alimenta così tanti dubbi che l’avvocato Gallo ha già fatto sapere come nei prossimi giorni chiederà ai magistrati pavesi di interrogare Sempio, per chiarire il nesso tra l’accusato dell’omicidio di Chiara e la terribile fine di Ferri.