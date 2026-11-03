Garlasco, quasi 20 anni di indagini, processi e colpi di scena

Chiara Poggi, 26 anni, viene uccisa con un “oggetto contundente”, mai ritrovato, il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco. A dare l’allarme è il fidanzato Alberto Stasi, studente della Bocconi, che oggi ha 43 anni e sta finendo di scontare in affidamento in prova una condanna definitiva a 16 anni, arrivata dopo due assoluzioni in primo e secondo grado. Ora la Procura di Pavia, che con le nuove indagini ha riscritto la storia del delitto scagionando Stasi, vuole portare a processo l’amico del fratello della vittima, Andrea Sempio, commesso di 38 anni. Nel frattempo, la difesa dell’ex bocconiano è pronta a chiedere alla Corte d’Appello di Brescia la revisione del processo.

Queste le tappe principali del complesso e discusso caso giudiziario: