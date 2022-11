"Morto per un malore". Ma la moglie dell'imprenditore finisce indagata

Marco Mezzeschi, imprenditore aretino di 44 anni, è morto nel suo appartamento di Dubai. La compagna l'ho trovato riverso sul pavimento, all'improvviso, la notte del 30 ottobre scorso. L'ipotesi iniziale è stata quella del malore ma, una volta che la salma è rientrata in Italia, la drammatica vicenda ha preso una piega inaspettata. La Procura ha deciso di avviare un'indagine per chiarire le circostanze del decesso. Stando a quanto riporta Il Resto del Carlino, la fidanzata è indagata con l'ipotesi di reato per omicidio preterintenzionale.

Il mistero della morte

L'imprenditore, attivo nel settore delle lavanderie industriali, si è spento lontano dalla sua amatissima Arezzo, città di cui vantava con fierezza le origini. L'unica che ha assito alla tragedia, suo malgrado, è stata la compagna. Lo ha trovato disteso nel corridoio, senza vita, nel cuore della notte. Ha allertato immediatamente le autorità e i soccorsi: non c'è stato nulla da fare. Dopo qualche ora, la donna ha informato dell'accaduto i familiari del 44enne. Gli stessi che poi hanno presentato un esposto in Procura per fare chiarezza sulle circostanze del decesso. Ed è proprio dal contenuto della segnalazione che prende il via l'indagine con l'ipotesi di reato per omicidio preterintenzionale. Al momento, si sa solo che martedì sera, è stata eseguita l'autopsia sulla salma all'ospedale di Siena. All'esame era presente anche il perito ingaggiato dalla fidanzata che, a quanto apprende La Nazione, risulta formalmente indagata. L'esito degli accertamenti cadaverici è previsto nei prossimi giorni.

Il ricordo degli amici