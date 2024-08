Giudizio immediato per Toti, Spinelli e Signorini: prima udienza il 5 novembre

Ascolta ora 00:00 00:00

Giudizio immediato per Giovanni Toti, Aldo Spinelli e Paolo Emilio Signorini. Questo quanto sancito dalla gip Paola Faggioni, che ha accolto la richiesta della Procura: il processo inizierà il 5 novembre, sarà il primo collegio della prima sezione ad occuparsene. Le difese degli imputati dovranno decidere entro il 15 settembre se scegliere abbreviato o patteggiamento o il rito ordinario: gli avvocati di Toti e Spinelli hanno già reso noto di volere il rito ordinario, mentre i difensori di Signorini starebbero valutando il da farsi.

Tornato in libertà lo scorso 1 agosto dopo tre mesi di arresti domiciliari, Toti è imputato di corruzione e violazione della legge sul finanziamento dei partiti. L’imprenditore portuale Spinelli e l’ex presidente dell’autorità portuale Signorini sono invece imputati di corruzione e sono entrambi ai domiciliari. Il primo ha chiesto la revoca della misura e sull’istanza c’è il parere favorevole dei pm: oggi è attesa la decisione del gip. L'84enne ha ceduto tutte le quote della holding di famiglia, la Spininvest, al figlio Roberto, anche lui indagato ma non raggiunto da misure cautelari.

"Ci prepariamo ad affrontare il processo in libertà" aveva dichiarato l'avvocato Stefano Savi dopo lo stop agli arresti domiciliari, ora Toti è pronto a combattere.

"Abbiamo ritenuto che per la presa di posizione generale e il muro contro muro che si era creato, io mi sarei martirizzato, che talvolta ai politici fa bene, la Procura non avrebbe cambiato la sua attitudine, ma avremmo combattuto una battaglia sulla pelle della Liguria che non valeva la pena di essere combattuta".

Il politico, per ottenere la libertà, è stato costretto a rassegnare leda presidente della Liguria e sul punto è tornato in una conferenza stampa:Toti ha sempre negato ogni addebito a suo carico, rispondendo puntualmente alle accuse dei pm anche con un faldone di 17 pagine. Ora lo attende la battaglia in tribunale.