Il computer di Alberto Stasi portato a casa da un carabiniere, sottoposto a numerosi accessi nella notte di Ferragosto e modificato nel contenuto.

È questa l’ultima inquietante pista investigativa che la Procura di Pavia sta vagliando, sulla base di una testimonianza arrivata a luglio scorso, con un racconto così preciso da necessitare una serie di accertamenti. Perché quel computer è al centro del caso Garlasco già dall’indomani del delitto di Chiara Poggi, quando l’allora fidanzato lo consegnò ai carabinieri per dimostrare che stesse lavorando alla tesi all’orario della morte, avvenuta la mattina del 13 agosto 2007. «Un alibi falso» sostennero gli inquirenti di fronte ai dati informatici, che smentivano la versione dello Stasi scopritore, alimentando i sospetti che Alberto fosse l’assassino. Peccato che quei dati assenti nel pc non fossero una bugia, ma il frutto della compromissione del computer proprio da parte dei carabinieri, che effettuarono operazioni maldestre sul dispositivo, cancellando il 74% dei file temporanei. Una scoperta arrivata in pieno processo di primo grado, quando il gup Stefano Vitelli affidò una super perizia agli informatici Roberto Porta e Daniele Occhetti, che riuscirono a recuperare i dati e a determinare che Stasi dicesse il vero, tanto che in appello bis fu necessario restringere le fasi del delitto agli unici 23 minuti di buco nella stesura della tesi, tra le 9,12 e le 9,35. Insomma, che quel pc fosse stato devastato non è un mistero, ma oggi l’appropriazione privata di quel computer lo alimenta il mistero, considerando la presenza dei frame pedopornografici, inaccessibili, non fruibili e mai visionati da Stasi, che infatti da quelle infamanti accuse di detenzione è stato assolto. Perché con il favor delle tenebre, così come alcuni dati sono stati cancellati, altri potrebbero essere stati aggiunti. Un testimone anonimo, che gli investigatori avrebbero individuato grazie ai tabulati telefonici, avrebbe raccontato che tra il 14 e il 15 agosto 2007 il pc di Stasi fu portato via, senza alcuna autorizzazione, dalla caserma di Vigevano a casa di un carabiniere, sulla cui identità al momento c’è riserbo, e qui sarebbe stato oggetto di numerosi accessi, anche nella notte di Ferragosto. Il testimone avrebbe inoltre raccontato di un diverbio avvenuto tra il carabiniere e la moglie, che si sarebbe adirata alla vista del pc, intimando al marito la situazione di illiceità e il rischio di collegare il pc alla rete Internet. Un nuovo giallo che si abbatte in un’indagine ormai sotto processo.