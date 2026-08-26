Il braccio destro di Lavitola (latitante in Africa) torna sui social

Clesio Tavares tornerà o no in Italia? Se non si hanno nuove sul luogo in cui si trovi (aveva detto di essersi spostato dal Camerun), sembra comunque essere attivo sui social. Il camerunese, indagato per l’attentato contro Sigfrido Ranucci e scappato dall’Italia nell’aprile scorso, riappare su Facebook.

Da alcuni giorni è nuovamente attivo il suo profilo con Clesio che, dall’Africa, manda messaggi alla moglie Gelsomina Tuorto.

Il primo è di tre settimane fa e si tratta di una dedica alla moglie per il suo compleanno: “So che stai passando momenti molto difficili ma oggi non puo essere snobbato oggi e il tuo compleanno. Quindi cerci dentro di te e trova qualcosa che ti fara sorridere. Tantissimi auguri di buon compleanno amore mio. Mi dispiace tanto di non esserci”, scrive. Il secondo invece è un vecchio video in cui Clesio si allena con i guantoni e il sacco boxe.

Contattato da Il Giornale, così come da altri giornalisti, aveva fatto sapere di voler dire tutta la verità circa il suo ruolo come factotum di Valter Lavitola, mandante reo confesso dell’attentato contro Ranucci nell’ottobre dello scorso anno. Ma a reclutare la banda dei quattro esecutori materiali sarebbe stato proprio Tavares, il cui ruolo verrà definito domani proprio grazie all’interrogatorio che i bombaroli renderanno davanti al pm Edoardo De Santis. Anche se un ritorno del camerunese in Italia, a dispetto di quanto da lui dichiarato, sembra comunque poco probabile.