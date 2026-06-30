Inchiesta escort, Bastoni indagato per prostituzione minorile

L’inchiesta della Procura di Milano sul giro di escort che allietava le serate dei calciatori milanesi fa irruzione nei piani più alti del football nostrano coinvolgendo una bandiera dell’Inter e della nazionale. Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni è stato iscritto nel registro degli indagati per utilizzo della prostituzione minorile.
Un invito a comparire a Bastoni sarebbe già stato notificato nelle scorse ore. Mentre altri calciatori come Daniel Maldini erano stati convocati come semplici testimoni la posizione di Bastoni si fa decisamente più pesante.Secondo le indagini avrebbe incontrato una ragazza sotto i 18 anni, peraltro pienamente consapevole della sua età, tanto da definirla "la minorenne" nelle chat che il Giornale ha pubblicato nei giorni scorsi. Il calciatore ora rischia da sei a dodici anni di carcere.
Dai primi accertamenti era sembrato che le chat non trovassero riscontri. Ma dopo gli ultimi sviluppi la Procura ha deciso di premere sull’acceleratore.