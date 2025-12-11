Inchiesta urbanistica, sequestrato un cantiere in Brera a Milano

Nuovo sequestro nell'ambito delle inchieste sull'urbanistica. Questa volta riguarda il cantiere di due palazzi in costruzione in pieno centro, nell'elegante zona Brera. Precisamente in via Anfiteatro al civico 7, dove sono in corso di realizzazione due edifici residenziali rispettivamente di 4 e 11 piani. A eseguire il sequestro è il Nucleo Pef della Guardia di Finanza, su ordine del gip Mattia Fiorentini. Lo stesso giudice che ha disposto gli arresti, poi cancellati dal Riesame, per i sei indagati per corruzione sempre nell'ambito dell'urbanistica, tra cui l'ex assessore Giancarlo Tancredi e il numero 1 di Coima Manfredi Catella.

Anche stavolta, come avvenuto per altri cantieri di Milano, viene contestata la lottizzazione abusiva e altri reati edilizi: in particolare la qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia tramite Scia. Così facendo avrebbero, con "artifici" e "condotte anche omissive", violato il Piano urbanistico generale. In tutto sono 27 indagati. Tra questi anche l'architetto Marco Cerri, già indagato in altre indagini, e Giovanni Oggioni, ex responsabile dello Sportello Unico Edilizia.

L’attività si inquadra in una più ampia indagine delegata dalla locale Procura della Repubblica riguardante più progetti urbanistici di rilevante valore economico insistenti sul territorio del Comune di Milano, in corso di realizzazione in violazione

della normativa urbanistica, con conseguente quantificazione sottostimata degli oneri di urbanizzazione e un illecito aumento delle superfici e cubature realizzabili. Sono 27 gli indagati per reati legati all'urbanistica.