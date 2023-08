Le indagini sull'ambiente, poi il trasferimento: ecco chi è Viviana Del Tedesco, il pm di Rovereto

Con l'intervista, a tratti scomposta, resa al quotidiano La Verità, il pm Viviana Del Tedesco è salita alla ribalta, probabilmente in un modo in cui non avrebbe gradito. Nata a Pordenone nell'ottobre 1965, ha lavorato come sostituito procuratore presso il tribunale di Udine e dal 2010 è magistrato ordinario. Dal 2020, dopo aver chiesto e ottenuto il trasferimento da Udine, lavora presso la procura di Rovereto.

Il 15 giugno 2011, Viviana Del Tedesco è stata ascoltata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti in merito all'indagine relativa al traffico illecito di rifiuti ospedalieri di Latisana (provincia di Udine) e su eventuali altre indagini nella materia oggetto dell'inchiesta da lei seguita. Un'altra indagine, stavolta sui lavori di bonifica nella laguna di Grado, l'ha portata per due volte a essere sentita in commissione, la seconda il 6 settembre del 2012. In quel periodo, infatti, come da lei stessa dichiarato, la dott.ssa Del Tedesco era " parte del gruppo che si occupa di ambiente ". Sono diverse le indagini che il pm ha seguito in questo ambito quando lavorava alla procura di Udine, ricevendo diversi attestati di stima.

Passata alla procura di Rovereto, nonostante l'interesse dimostrato in passato per le tematiche ambientali, non sembra aver proseguito su questo filone di indagini, concentrandosi prevalentemente sui delitti. Ed è in questo ambito che ha operato nei due casi di cronaca che ora sono finiti sotto la lente di ingrandimento. Quello di Mara Fait, uccisa a 63 anni da Ilir Ziba Shehi, reo confesso dell'omicidio della donna avvenuto lo scorso 28 luglio a Noriglio, in Trentino, e quello di Iris Setti, uccisa a 61 anni da Nweke Chukwuka, 37 anni, che nella serata di sabato scorso a Rovereto ha aggredito e ferito a morte la donna.