"Non faccio nulla", poi lo spray: l'arresto di Seung dopo l'omicidio della psichiatra

Gianuca Paul Seung, l'uomo che ha ucciso la psichiatra Barbara Capovani a colpi di spranga davanti all'ospedale di Pisa, mostrava una evidente ossessione nei confronti della donna. Era stata la dottoressa, nel 2019, a prenderlo in cura presso la struttura psichiatrica per poi dimetterlo con la diagnosi di " disturbo narcisistico, antisociale, paranoico di personalità " dopo un ricovero disposto dal tribunale in seguito a un arresto. Per la dottoressa Capovani " il paziente appare totalmente consapevole delle proprie azioni e del loro disvalore sociale". La psichiatra riportava nello stesso atto che "il sig. Seung riferisce uso quotidiano di Thc e nega l'utilizzo di altre sostanze (gli esami tossicologici effettuati in data 27 novembre confermano la presenza di solo Thc nelle urine) ".

Ma a seguito di quel ricovero, l'uomo aveva sviluppato una vera e propria ossessione per la dottoressa, come emerge anche dai post pubblicati sul suo profilo social. Un'ossessione morbosa verso quella donna, che poi è sfociata dell'idea, portata a termine, di ucciderla. Ci aveva già provato il giorno prima ma la dottoressa quel venerdì non era in ospedale. Il giorno successivo è riuscito a compiere la sua azione criminale, evidentemente premeditata come emerge dai numerosi indizi che hanno raccolto gi investigatori e che hanno portato all'accusa di omicidio premeditato per lui. " Progettano bancarotta fraudolenta. Sostengono... approvazione decreti che facilitano acquisti di minori rapiti e altre azioni sataniche mondiali. Usano valute virtuali del tutto anonime per comprare carne umana senza risalire a politici coinvolti. psichiatri di Pisa sono coinvolti anche qui. Barbara Capovani in testa ", scriveva il 17 luglio 2022, meno di un anno fa.

E in questo flusso impazzito di pensieri, lega addirittura la figura della dottoressa a quella di Matteo Messina Denaro nell'ambito della sparizione della piccola Denise Pipitone: " Accertarsi se…. non avesse agito con mancanze o persino depistaggio voluto, per evitare arresto del primario…. coinvolto in traffici di organi, con Barbara Capovani e colleghi toscani. possibile collegamento con Denise Pipitone, uccisa da trafficanti di organi, del sodalizio qui denunciato ".

A scorrere il profilo Facebook di quell'uomo appaiono evidenti le sue turbe psichiche. Si definiva uno "sciamano" ed era pericolosamente attratto dall'esoterismo e dal complottismo. Ci sono video e post che spiegano più di qualunque altra definizione la distorta visione del mondo di Seung, secondo il quale, per esempio, l'inventore delle cellule "Stamina" sia ancora vivo e continua la sua esistenza sono falsa identità, quando invece è morto nel 2019. Lo racconta in un lungo monologo di oltre 8 minuti pubblicato sul suo profilo Facebook.