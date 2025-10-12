"Lui l’ha presa male, io bevo ma reggo". Ora è caos nella difesa di Sempio

Massimo Lovati nei prossimi giorni saprà se Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, lo confermerà nel suo pool difensivo o se, invece, verrà sollevato dall'incarico. Il nodo è l'intervista che l'avvocato ha concesso a Fabrizio Corona, durante la quale ha ammesso di aver bevuto ma anche che era convinto che stessero registrando per una fiction di fantasia in cui lui era Gerry La Rana.

" Ho peccato di ingenuità ", ha detto Lovati al Corriere della sera. " In estate lui mi aveva detto che voleva realizzare una serie televisiva con personaggi di fantasia. Mi diceva 'adesso non vanno più di moda Fedez, la Ferragni, Belen, ma personaggi come te o De Rensis'. Doveva essere una sorta di fiction con protagonista un certo 'Gerry la rana' nei panni di un avvocato senza scrupoli, sopra le righe, faccendiere, dedito all’alcol e al gioco d’azzardo ", ha spiegato, confermato la versione già fornita in tv. " Non è che l’idea mi convincesse del tutto, ma ho detto proviamo. Lui mi diceva 'tu sei il personaggio principale', 'sei Gerry la rana' e comincia a riprendere casa, il letto, il frigo vuoto. È stato da me fino alle sei del mattino ", ha detto ancora Lovati, riavvolgendo il nastro di quella lunga notte con Corona.

" Abbiamo bevuto tanto, e lui mi faceva bere sempre più. Diceva: 'Vai a ruota libera', 'di’ quello che vuoi', 'usa parole volgari perché quello era il personaggio', 'Tanto poi faccio taglia e cuci ed elimino i nomi'. E invece... ", prosegue Lovati, dice di essere stato "pugnalato alla schiena" e alla domanda se il suo assistito ha preso male quanto da lui dichiarato da Corona, l'avvocato ha ammesso: " Credo proprio di sì ". Sulle accuse di bere, l'avvocato ha confermato, per poi aggiungere: " Sia chiaro: io l’alcol lo sopporto bene ".

Andrea Sempio ha dichiarato che deciderà sul destino di Lovati nei prossimi giorni e l'avvocato si augura

Io spero che tutto rientri. In ogni caso non ne farò una malattia. Faccio una malattia, invece, per le iniziative disciplinari che mi hanno affibbiato. Ma mi difenderò

di essere confermato: "".