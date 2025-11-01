Gran Bretagna, almeno 10 persone accoltellate su un treno: "Scene terrificanti"

Grave accoltellamento nel Regno Unito, dove alcune persone, di cui non è stato reso noto il numero, ma pare almeno 10, sono state ferite su un treno diretto ad Huntingdon, nel Cambridgeshire. Non è possibile ancora sapere quale sia la gravità delle ferite ma due persone sono state arrestate. Kevin Hollinrake, parlamentare inglese, ha però parlato di "scene terrificanti".
L'incidente è ancora in corso. La strada A1307 è chiusa nei pressi del centro cittadino e le autorità stanno gestendo la situazione. L'operatore ferroviario London North Eastern Railway (LNER) ha confermato che le linee tra Stevenage e Peterborough sono chiuse, con ritardi fino a 60 minuti e interruzioni previste fino alla fine della giornata. "Scene orribili a Huntingdon, in quello che sembra essere un brutale attacco di massa da parte di due autori", ha dichiarato Chris Philip, membro del governo inglese.
"C'era sangue ovunque, era una scena terribile, davvero violenta.Era come qualcosa di un film", hanno raccontato alcuni testimoni a The Sun. "Non sembrava reale: ha scatenato puro panico a bordo", hanno detto altri.
Articolo in aggiornamento