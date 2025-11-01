Gran Bretagna, almeno 10 persone accoltellate su un treno: "Scene terrificanti"

Grave accoltellamento nel Regno Unito, dove alcune persone, di cui non è stato reso noto il numero, ma pare almeno 10, sono state ferite su un treno diretto ad Huntingdon, nel Cambridgeshire. Non è possibile ancora sapere quale sia la gravità delle ferite ma due persone sono state arrestate. Kevin Hollinrake, parlamentare inglese, ha però parlato di "scene terrificanti".

L'incidente è ancora in corso. La strada A1307 è chiusa nei pressi del centro cittadino e le autorità stanno gestendo la situazione. L'operatore ferroviario London North Eastern Railway (LNER) ha confermato che le linee tra Stevenage e Peterborough sono chiuse, con ritardi fino a 60 minuti e interruzioni previste fino alla fine della giornata. " Scene orribili a Huntingdon, in quello che sembra essere un brutale attacco di massa da parte di due autori ", ha dichiarato Chris Philip, membro del governo inglese.

" C'era sangue ovunque, era una scena terribile, davvero violenta.

Non sembrava reale: ha scatenato puro panico a bordo

Era come qualcosa di un film", hanno raccontato alcuni testimoni a The Sun. "", hanno detto altri.

Articolo in aggiornamento