Molestie alla moglie come fatto "culturale": ora la procura scarica il pm

Dopo le polemiche scatenate dalle parole choc di un pm di Brescia che ha definito come "fatto culturale" i maltrattamenti di un uomo bengalese nei confronti della moglie, chiedendo di conseguenza l'archiviazione della procedura nata dalla denuncia della donna, la procura del capoluogo lombardo ha deciso di dissociarsi. Francesco Prete, procuratore di Brescia, ha fatto sapere in una nota: " Questa Procura della Repubblica ripudia qualunque forma di relativismo giuridico, non ammette scriminanti estranee alla nostra legge ed è sempre stata fermissima nel perseguire la violenza morale e materiale di chiunque, a prescindere da qualsiasi riferimento 'culturale' nei confronti delle donne ".

Quindi, prosegue, che in merito alle notizie riportate dalla stampa e commentate con durezza dai politici di tutto l'arco parlamentare, Prete ha aggiunto: " Faccio presente che queste, in base alle norme del codice di procedura penale, non possono essere attribuite all'ufficio nella sua interezza ". Una dissociazione piena dal pm, la cui richiesta non era stata accolta dal gp che aveva invece deciso per l'imputazione coatta del bengalese. Quindi, il procuratore sottolinea come " le richieste di ispezioni ministeriali ci lasciano assolutamente tranquilli, essendo tutti i magistrati dell'ufficio sicuri di avere sempre agito nel rispetto della legalità, secondo i parametri fornitici dalla Costituzione e dalla legge ".

" Da noi una donna non può avere meno diritti e tutele se nasce in una famiglia portatrice di una diversa cultura: l'appartenenza non può essere una condanna esistenziale ", ha specificato il ministro della Famiglia, Eugenia Roccella. " Appare scontato ma evidentemente non lo è se ancora oggi leggiamo notizie come quella della richiesta di assoluzione di un marito denunciato dalla moglie per maltrattamenti perché secondo il pm la condotta sarebbe giustificata dalla cultura d'origine ", conclude nel suo intervento social.