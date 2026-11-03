Mussari contro Vinci e Giletti: “Su David Rossi accuse folli, li querelo”

«Faccio causa a Massimo Giletti e al presidente della commissione David Rossi, Gianluca Vinci». L’ex numero uno di Mps e Abi Giuseppe Mussari non ci sta a passare come il presunto mandante della morte del manager Mps, volato dalla finestra del suo ufficio a Siena il 6 marzo 2013, probabilmente dopo una colluttazione e un’aggressione degenerata in un omicidio.

Alle Procure della Repubblica di Roma e Firenze i legali di Mussari hanno presentato una denuncia-querela per calunnia aggravata, diffamazione aggravata e rivelazione di segreti d’ufficio, dopo che le rivelazioni di un imprenditore e di un teste in carcere «già condannati per calunnia» sono state rese note nel corso di una seduta della stessa commissione davanti a diversi giornalisti, con accuse che Mussari ha già definito «una follia prima ancora che una calunnia gravissima e senza uguali». Secondo i suoi legali Tullio Padovani, Fabio Pisillo e Francesco Marenghi, «è necessario accertare chi abbia divulgato atti coperti da segreto e l’identità dei dichiaranti prima che la Commissione li esaminasse». Si tratta di un imprenditore calabrese e di un ragazzo brasiliano condannato per l’omicidio di una prostituta. «La commissione ha chiamato Mussari senza rivelargli l’identità dei suoi accusatori, nomi che nel frattempo la stampa aveva individuato», lamentano i legali. Si tratta dell’imprenditore calabrese Saverio Giampà, già nei guai per questioni legate a mafia e traffico di droga, e di Renan William Vilanova Correa, in carcere di Spoleto e ancora sotto processo con l’accusa di aver violentato, sotto minaccia, un compagno di cella nella “media sicurezza” del carcere della Dogaia.

Quanto a Giletti, il conduttore della trasmissione Lo Stato delle Cose avrebbe mandato in onda il 18 e il 19 ottobre scorso le anticipazioni della commissione, accusando l’ex banchiere di essere «il mandante dell’omicidio» e continuando a individuare in Mussari un uomo fotografato nel vicolo di Monte Pio pochi minuti dopo la scoperta del cadavere di Rossi, lasciato agonizzante per molti minuti, con gli aggressori che secondo le perizie dei Ris avrebbero impedito i soccorsi. Ma la foto mostrata ieri sera da Giletti e la scritta «Mussari ha avuto un ruolo nel caso Rossi» costituirebbero un’ulteriore diffamazione aggravata perché secondo gli stessi legali «la persona ritratta non è Mussari ma un cittadino senese di cui è già stata resa nota l’identità». L’ex presidente di Mps ha chiesto di essere ascoltato dai magistrati, dichiarandosi disponibile a fornire ogni chiarimento. «A stabilire che cosa sia vero e che cosa sia falso sia un giudice, nel contraddittorio e con le garanzie della legge, e non un video sui social o una trasmissione televisiva», ribadiscono i legali, con Mussari che ha ribadito la propria vicinanza ai familiari di David Rossi.

Intanto Vinci ha deciso, a nome dell’Ufficio di presidenza riunitosi stamattina, di trasmettere le foto «in possesso della Commissione e quella andata in onda ieri sera alle Procure distrettuali che stanno indagando nonché di incaricare il Comando provinciale dei carabinieri di Siena, con la collaborazione del tenente colonnello Adolfo Gregori, già consulente della commissione» per «l’individuazione del soggetto al telefono che appare sul lato sinistro di una delle foto scattate in via dei Rossi vicino al vicolo Monte Pio la sera del 6 marzo 2013». È rimasto invece deluso chi sperava che oggi venissero anche desecretati gi omissis contenuti nei verbali che accusano Mussari e il calciante del Calcio Fiorentino Gabriele Ceccherelli (che sarebbe dovuto essere audito oggi) di essere uno degli assassini di David Rossi. «Salvo possibili valutazioni legate al sopraggiungere di richieste di audizione, i verbali resteranno secretati ancora per 30 giorni», fa sapere Vinci, «nel caso arrivassero ulteriori richieste di audizioni con istanza di desecretazione attinenti a tale documentazione, che però non sono attualmente pervenute». Quanto all’attendibilità delle dichiarazioni dei due detenuti Vinci sottolinea: «Abbiamo parlato con persone che hanno sottoscritto dei verbali. Stiamo facendo anche approfondimenti dal punto di vista psichiatrico, ma valutiamo anche quello che è stato detto e se ci sono dei riscontri in altre dichiarazioni». Sull’omicidio di David Rossi indaga la Dda di Firenze per i legami che Rossi potrebbe aver avuto con alcuni emissari della cosca di ’ndrangheta dei Grande Aracri e per un conto bancario intestato a un loro prestanome, il cui numero era sul cellulare di David Rossi.