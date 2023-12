Aperta inchiesta su Vannacci per il libro. E il generale va in licenza

Ascolta ora: "Aperta inchiesta su Vannacci per il libro. E il generale va in licenza"

Roberto Vannacci è arrivato oggi presso la nuova sede in cui dovrà prendere servizio dopo il trasferimento ma, in quelle stesse ore, al generale è stato stato notificato l'avvio dell'inchiesta formale nei suoi confronti, in seguito alla pubblicazione del suo libro "Il mondo al contrario". A quel punto, il generale ha chiesto un mese di licenza per motivi familiari.

Sono stati i suoi superiori a notificargli questa mattina l'avvio del procedimento disciplinare nei suoi confronti con la nomina dell'ufficiale inquirente della commissione appositamente costituita per valutare eventuali profili di irregolarità legati al discusso bestseller pubblicato dell'ufficiale. Al centro dell'attenzione ci sono le posizioni controverse del generale su temi delicati, che espresse da un alto ufficiale in servizio potrebbero generare identificazione con l'istituzione che rappresenta venendo meno così al principio di terzietà. Alla commissione è stato affidato il compito di analizzare i documenti prodotti durante l'inchiesta sommaria, effettuando accertamenti e acquisendo eventualmente nuovi documenti. Il rapporto finale verrà trasmesso all'autorità che ha ordinato l'inchiesta mentre una scheda informativa dettagliata verrà inviata per conoscenza al ministro della Difesa. In base ai risultati, potrebbero scattare procedimenti disciplinari. Pare che i tempi per arrivare a una conclusione non saranno lunghi.