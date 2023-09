Omicidio Bramucci, arrestata la moglie. "Indicò ai killer l'ora di uscita del marito"

Elisabetta Bacchio è stata arrestata per l'omicidio del marito Salvatore Bramucci, 58 anni, ucciso a colpi di pistola il 7 agosto 2022 a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo. Stando a quanto emerso dalle indagini dei carabinieri del nucleo investigativo viterbese, coordinate dal procuratore Massimiliano Siddi, la donna avrebbe ideato e ordinato il delitto. In carcere sono già finiti due romani, Lucio La Pietra e Antonio Bacci, ritenuti gli esecutori materiali del brutale assassinio, e la cognata della vittima, Sabrina Bacchio.

L'omicidio

I fatti risalgono alla mattina del 7 agosto 2022 in località Acquafredda, a Soriano nel Cimino. Salvatore Bramucci, un passato da pregiudicato per usura, quel giorno uscì di casa attorno alle 8.30 a bordo della sua auto, una Chevrolet Captiva. Ad attenderlo, poco distante dall'abitazione, c'erano La Pietra e Bacci, uno alla guida di una Smart Bianca e l'altro di una Giulietta Grigia. Il 58enne fu freddato con ben cinque colpi di pistola a pieno volto. Le indagini dei militari dell'Arma portarono subito a una pista interna alla famiglia, qualcuno che verosimilmente avesse fornito ai killer informazioni precise sugli spostamenti della vittima. Fu poi grazie ai nastri estrapolati dalle telecamere di sorveglianza, che inquadrarono i movimenti del commando armato, e ai tabulati telefonici che gli investigatori riuscirono a ricostruire lo scenario delittuoso. Dall'analisi del traffico telefonico erano emersi numerosi contatti tra Sabrina Bacchio e Bacci, alcuni dei quali risalenti persino alla sera prima del delitto.

Le frase in codice: "Mi fai sapere per mia suocera?"