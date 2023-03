"Undici coltellate in 20 secondi...". Così venne ammazzato Cerciello Rega

" Non si aggredisce un uomo disarmato con 11 fendenti in 20 secondi ". A dirlo è il procuratore generale della Cassazione Francesca Loy che ha chiesto di confermare le due condanne emesse in Appello nei confronti di Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, i due ragazzi statunitensi che uccisero a coltellate il vicebrigradiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega la notte del 26 luglio 2019, a Roma.

La requisitoria del pg

La decisione della Cassazione è attesa per oggi pomeriggio, mercoledì 15 marzo. In primo grado i due americani furono condannati all'ergastolo. Successivamente, la Corte di Assise di Appello aveva ridotto l'entità della pena assegnando 24 anni di reclusione a Finnegan Lee Elder e 22 anni a Gabriel Natale Hjorth, accusati di concorso in omicidio volontario. Gli avvocati degli imputati avevano presentato ricorso ma, secondo il pg della Cassazione " con motivazione concorde e congrua, le due sentenze di merito ricostruiscono tutta la vicenda " e " i ricorsi delle difese non spostano di un millimetro la ricostruzione di quanto avvenuto ". Gli unici punti di diritto, ha detto il procuratore Loy, riguardano " il mancato riconoscimento della legittima difesa " sostenuta dai legali, ma è una tesi " da non accogliere in quanto i due imputati avevano già visto i due carabinieri in borghese a Trastevere ". L'altro punto riguarda la configurabilità del concorso anomalo in omicidio. A detta di Loy, però, ci si trova di fronte " all'omicidio in concorso pieno, già riconosciuto dai giudici di merito, dato che il contributo materiale che Hjorth ha dato alla vicenda è stato indicato in modo congruo ".

"Cerciello Rega ucciso in 20 secondi con 11 coltellate"