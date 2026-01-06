Capotreno ucciso a coltellate a Bologna, Marin Jelenik fermato alla stazione di Desenzano

Un uomo è stato fermato nel Bresciano nell'ambito delle ricerche di Marin Jelenik, il 36enne croato ritenuto il killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne, accoltellato all'addome ieri sera, 5 gennaio, nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna in un'area riservata ai dipendenti. L'individuo è stato bloccato dalla polizia di Stato a Desenzano del Garda. Sono in corso le verifiche per accertare l'identità.

La ricostruzione

Il 36enne era salito a bordo di un regionale diretto a Milano. Risultato molesto e aggressivo, intorno alle 20 era stato fatto scendere alla stazione di Fiorenzuola (Piacenza) e affidato alle forze dell’ordine che lo hanno identificato e poi lasciato andare. Figura già nota alla Polizia Ferroviaria per precedenti relativi al porto di armi da taglio, Jelenik è una persona senza fissa dimora e legami sul territorio italiano ed è stato identificato in diverse circostanze in ambiti ferroviari in tutto il Nord Italia. Le indagini avviate dalla Polizia di Stato, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Bologna, hanno consentito di identificarlo dopo poche ore dall'aggressione mortale, grazie ai numerosi impianti di video sorveglianza dell'area della stazione e di monitorare l'arrivo in stazione della vittima seguita, per un lasso di tempo significativo ed apparentemente senza motivo, dal presunto aggressore.

La vittima

La vittima era residente a Anzola dell'Emilia, nel Bolognese: cittadina scossa da quanto avvenuto e che si è stretta attorno alla sua famiglia mostrando calore e vicinanza. "Mio figlio non aveva nemici non aveva litigato con nessuno, questo è un delitto inspiegabile. Mai fatto del male a una mosca, mio figlio - racconta al Tg1, il padre Luigi Ambrosio, anche lui ferroviere e andato in pensione di recente -: io non so cosa sia successo, ancora non l'abbiamo visto. Lui faceva il suo servizio tranquillo, poi veniva a casa, usciva. Io con mio figlio, poi, avevo un rapporto ottimo".

Il profilo di un ragazzo buono: figlio unico laureato in statistica, impiegato sui treni Intercity a medio-lunga percorrenza e appassionato musicista cui gli amici del Centro Culturale Anzolese, con i quali suonava spesso, dedicano un pensiero dolce e commosso: "Completamente irrazionale pensare che una vita possa spegnersi così - si legge nel post scritto sulla pagina Facebook del centro - una vita di un ragazzo, di un uomo vissuta con estrema gentilezza, di una educazione fuori dal comune, ma soprattutto con goliardia e ironia".

Riflessioni cui fanno eco, ancora su Facebook, quelle del Comune di Anzola. "Alessandro era un ragazzo gentile, di animo buono, sempre ironico, con la passione per la musica. Un gran chitarrista: la sua morte lascia tutti senza parole".

A seguito dell'assassinio di Ambrosio le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Af dell'Emilia-Romagna che, "si stringono ai familiari e alle colleghe e colleghi" del giovane hanno proclamato uno sciopero del trasporto ferroviario regionale di 8 ore "considerato il grave pregiudizio e pericolo per la sicurezza della salute di lavoratrici e lavoratori delle attività ferroviarie"