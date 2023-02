Omicidio Ciatti, condannato a 23 anni il ceceno latitante

Il pubblico ministero aveva terminato la requisitoria davanti alla Corte d'Assise di Roma chiedendo l’ergastolo per il ceceno Raoul Bissoultanov, già condannato dalla giustizia spagnola a 15 anni per l’omicidio di Niccolò Ciatti. Anche il padre Luigi Ciatti, prima dell'ingresso in aula, si era espresso allo stesso modo. Alla fine, dopo tre ore in camera di consiglio nell'aula-bunker di Rebibbia, i giudici hanno condannato l'extracomuniario a 23 anni di carcere. Resta tuttavia un problema non da poco da risolvere: il colpevole si è dato alla latitanza da oltre sei mesi. Questi gli ultimi sviluppi legati alla storia del giovane toscano assassinato ormai sei anni fa, per il quale accanto al procedimento giudiziario in Italia sta andando avanti anche quello "parallelo" in Spagna. E il primo si è chiuso proprio pochi minuti fa, con la conferma del riconoscimento la colpevolezza dell'imputato.

Ancora aperto il processo in Spagna

Rimane aperto il processo spagnolo, in teoria: lo scorso dicembre, il Tribunal superior de justicia de Cataluña di Barcellona aveva confermato la sentenza di primo grado e il processo a quelle latitudini non si è ancora concluso, visto che presto dovrà esprimersi anche la Cassazione (a causa dell'ennesimo ricorso presentato dall'avvocato difensore dell'imputato). Com'è noto lo straniero era stato arrestato nell’immediatezza del pestaggio, avvenuto nella notte dell’11 agosto 2017 sulla pista del st. Trop di Lloret de Mar, in Spagna. Niccolò morì poche ore dopo in ospedale a soli 22 anni, devastato dal calcio alla testa sferrato con tecnica "professionale" dall'esperto di lotta.

L'omicida è latitante dalla scorsa estate

Per mesi, la famiglia Ciatti ha temuto che, senza altre misure cautelari, l'omicida potesse far perdere le proprie tracce anche in virtù delle leggi spagnole che fissano in un massimo di quattro anni il limite della carcerazione preventiva. E così è stato. Da qui il paradosso: il ceceno dovrebbe già essere in carcere, eppure dalla sentenza di primo grado del tribunale di Girona che la scorsa estate lo aveva, come detto, condannato a quindici anni, non ha trascorso nemmeno un giorno in cella.

La delusione della famiglia Ciatti