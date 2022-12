"La Spagna non ha controllato un assassino". Il padre di Niccolò Ciatti sul latitante

I giudici del Tribunal superior de justicia de Cataluña di Barcellona hanno confermato la condanna a quindici anni di reclusione per il ceceno Raoul Bissoultanov, per omicidio volontario. La famiglia della vittima ha però annunciato ricorso, giudicando la pena eccessivamente mite. Senza dimenticare poi un particolare di primaria importanza: il condannato risulta ancora latitante, per quanto sulla sua testa pendano due mandati di cattura internazionale e un altro processo sia in corso a Roma. Questi gli ultimi sviluppi legati all'omicidio di Niccolò Ciatti, alla luce del pronunciamento dell'equivalente spagnolo del giudizio di secondo grado.

La dinamica dell'omicidio

Lo straniero era stato arrestato nell’immediatezza del pestaggio, avvenuto nella notte dell’11 agosto 2017 sulla pista del st. Trop di Lloret de Mar, in Spagna. Niccolò morì com'è noto poche ore dopo in ospedale a soli 22 anni, devastato dal calcio alla testa sferrato con tecnica "professionale" dall'esperto di lotta. Per mesi, la famiglia Ciatti ha temuto che, senza altre misure cautelari, l'omicida potesse far perdere le proprie tracce. E così è stato. Non contento, l'extracomunitario aveva dato mandato al proprio avvocato di fare ricorso contro il provvedimento, pochi mesi fa. Da qui il paradosso: il ceceno dovrebbe già essere in carcere, eppure dalla sentenza di primo grado del tribunale di Girona che la scorsa estate lo aveva condannato a quindici anni, non ha trascorso nemmeno un giorno in cella. E Luigi Ciatti, padre del giovane fiorentino, non ha nascosto la delusione per l'evolversi degli eventi. Senza risparmiare critiche nemmeno alle autorità iberiche, rivelatesi a suo avviso eccessivamente lassiste in alcuni frangenti della storia.