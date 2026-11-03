Pio Albergo Trivulzio, alla gip l’ultima parola sull’inchiesta sui morti Covid. Il pm: “Archiviare”. Ma le famiglie chiedono di andare avanti

“Archiviare l’inchiesta sui morti per Covid al Pio Albergo Trivulzio”. È la richiesta ribadita anche questa mattina dalla procura di Milano, con il pm Mauro Clerici, e dal difensore dell’ex dg Giuseppe Calicchio, nell’udienza chiave sull’opposizione alla richiesta di archiviazione dell’inchiesta milanese simbolo del periodo più buio della pandemia. Richiesta opposta è arrivata da una ventina di famiglie, oltre alla Associazione Felicita, formatasi nei giorni dell’emergenza sanitaria, che si sono costituite parte civile, assistite dall’avvocato Luigi Santangelo, e da un altro paio di posizioni, che hanno invece insistito per andare avanti con il procedimento e hanno chiesto l’imputazione coatta. Potrebbe essere l’ultimo capitolo di una storia giudiziaria e umana dolorosa quello che si è celebrato stamattina al settimo piano del palazzo di Giustizia milanese, nell’ufficio della gip Marta Pollicino. La giudice preliminare ha ascoltato nuovamente le parti, e si è riservata.

Ben sei anni sono passati dalla primavera 2020, i mesi più duri del virus che imperversava in tutto il mondo. Ora davanti alla gip si aprono tre strade. La prima è dare ragione alla procura, che per la seconda volta chiede di scagionare Calicchio, archiviando così definitivamente l’indagine e scontentando le richieste dei familiari degli ospiti della residenza per anziani. L’altra via è quella di ordinare l’imputazione coatta, ovvero obbligare il pm a formulare l’accusa. La giudice potrebbe imporre anche nuovi accertamenti, una opzione che sembra improbabile, dopo due perizie approfondite e diversi anni di indagine.

Già nel 2021 era stata chiesta l’archiviazione delle indagini sugli anziani, perché si riteneva che i numeri di decessi registrati al Pat fossero “nella media delle altre residenze sanitarie”. Ma per la gip Alessandra Cecchelli erano necessari nuovi accertamenti. A marzo di quest’anno, è arrivata la nuova richiesta di archiviazione della procura. Il pubblico ministero ha infatti nuovamente escluso, sulla base del lavoro dei consulenti, “qualsiasi responsabilità alla dirigenza”. Ci sarebbero stati, per gli inquirenti, problemi organizzativi e gestionali nella struttura e anche una “tardiva applicazione delle procedure” di protezione che avrebbero inciso “sulla propagazione del virus” e anche sulla mortalità al Pat. Ma le indagini non ha prodotto prove in grado di sostenere un eventuale processo.

A cominciare dal fatto che i periti non sono riusciti nell’arduo compito di tracciare con certezza il momento in cui il Covid-19 è per la prima volta entrato nella struttura, né hanno potuto ricostruire con precisione “la diffusione del virus nei vari reparti” del Pat. L’avvocato Santangelo, tra i legali che assistono le parti offese, aveva commentato: “Resta intatta la determinazione dei familiari nel chiedere giustizia. Affrontiamo questa udienza con rispetto per la magistratura e con la convinzione che fatti di tale gravità richiedano ogni necessario approfondimento”. Per l’avvocato “un eventuale rinvio a giudizio, al di là degli effetti che il decorso del tempo potrà produrre, avrebbe un significato rilevante, quale riconoscimento della necessità di un pieno accertamento giudiziario e segnale atteso da anni dai familiari e favorirebbe la ricomposizione di una ferita profonda che riguarda l’intera comunità”. La parola al giudice.