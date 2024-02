Presunte irregolarità fiscali, a Torino si indaga su fiduciarie degli Agnelli

L'obiettivo dell'operazione sarebbe quello di verificare ipotesi di irregolarità di carattere fiscale. La Procura di Torino ha aperto un focus su società fiduciarie del gruppo controllato dalla famiglia Agnelli, con la guardia di finanza che in data odierna - 8 febbraio - ha acquisito della documentazione nello studio di un notaio. Per il momento non si hanno particolari e ulteriori dettagli sulla vicenda

Il fascicolo, sempre secondo quanto si apprende, sarebbe stato aperto dopo un esposto presentato da Margherita Agnelli, 68 anni, figlia del compianto avvocato Giovanni Agnelli. L'accusa al centro degli accertamenti sarebbe legata ad alcune dichiarazioni dei redditi "infedeli", rispetto alle quali sarebbero state avviate delle verifiche. L’indagine non è a carico di ignoti: risultano infatti tre persone iscritte nel registro degli indagati.

A inizio gennaio 2024, un'altra notizia aveva riportato l'attenzione mediatica attorno alla famiglia Agnelli. Ovvero, il ritorno al tribunale di Torino dell'azione penale promossa da Margherita Agnelli nei confronti dei figli John, Lapo e Ginevra Elkann per una questione legata indirettamente all’eredità del padre Gianni Agnelli. Così, era stata annullata parzialmente l’ordinanza con la quale i giudici del capoluogo piemontese avevano fermato il procedimento in attesa che venissero definiti i tre procedimenti in corso in Svizzera.