Processo a Becciu, Diddi si astiene per non farsi cacciare

Meglio un passo di lato che una sconfessione definitiva. Il Promotore di Giustizia Alessandro Diddi non rappresenterà più l'accusa nel processo d'appello a monsignor Angelo Becciu: lo ha deciso lui stesso offrendo alla Cassazione vaticana la sua astensione. Una scelta last minute inaspettata alla vigilia del verdetto atteso per venerdì scorso, che ha sollevato la Corte dall'onere di doverlo dichiarare incompatibile, dopo la mole di conversazioni avute con la "Papessa" Francesca Chaouqui - nemica di Becciu dopo la sua condanna nel caso Vatileaks - e Genevieve Ciferri, amica del superteste Alberto Perlasca, vero regista nella Segreteria di Stato dell'operazione immobiliare a Sloane Avenue che ha causato un buco da 200 milioni nelle casse vaticane.

Becciu è stato condannato a 5 anni e sei mesi per peculato senza essersi messo in tasca un euro anche a causa di un memoriale che, stando a 3mila pagine di chat tra Diddi, la Ciferri, la Chaouqui e alcuni gendarmi vaticani, sarebbe stato concordato per scagionare Perlasca e incastrare al suo posto Becciu, che per questa condanna è stato costretto ad auto escludersi dal Conclave che ha eletto Papa Leone XIV. La difesa di Becciu, rappresentata da Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo, chiede che le chat in larga parte secretate vengano acquisite e che Diddi si faccia da parte, come è successo oggi.



La Corte era composta dai cardinali Kevin Farrel (presidente del collegio), Matteo Zuppi e Angel Artime, con le due giudici applicate Chiara Minelli e Patrizia Piccialli. Lo stesso Papa Prevost, a differenza del predecessore, aveva già detto di non voler interferire con la decisione ("è compito dei giudici d'appello e degli avvocati della difesa", aveva precisato questa estate), questo verdetto ne è in qualche modo la conferma.

La Cassazione vaticana ha anche demolito il ricorso di Diddi contro alcune assoluzioni in primo grado del 16 dicembre 2023. La verità su Becciu e l'intero processo si avvicina: si riparte in aula il prossimo 3 febbraio, a rappresentare l'accusa sarà l'aggiunto Roberto Zannotti.