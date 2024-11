"Provi piacere?". Chirurgo leccese condannato a sei anni per violenza sessuale

Ascolta ora 00:00 00:00

L'accusa formulata nei suoi confronti è grave e infamante: avrebbe abusato sessualmente di una paziente nel corso di una visita medica. Per il chirurgo di Lecce Gianfranco De Lorenzis, 71 anni, è arrivata una nuova condanna a sei anni di carcere per il reato di violenza sessuale. Già in passato, tra il 2006 e il 2017, il medico aveva avuto quattordici anni di reclusione in via definitiva per episodi simili che sarebbero avvenuti tra l'Emilia Romagna e la Puglia. Ad occuparsi delle vicende di De Lorenzis era stata anche la trasmissione televisiva Mediaset Le Iene che, due anni fa, aveva realizzato un servizio sull'anziano chirurgo.

La violenza durante una visita di controllo

Due giorni fa c'è stata la nuova sentenza emessa dal giudice Fabrizio Malagnino, presidente della prima sezione penale del Tribunale di Lecce. Il magistrato ha condannato il medico, il quale avrebbe abusato di una 46enne della provincia di Brindisi che si era rivolta a lui per un problema di obesità causato da un precedente intervento chirurgico alla tiroide. L'episodio si sarebbe verificato a novembre 2021 nello studio professionale di De Lorenzis a Lecce. Secondo le testimonianze, la violenza sessuale sarebbe stata perpetrata durante una visita di controllo davanti al marito della donna.

"Qualcuno ti h mai toccata così?"

La presunta vittima degli abusi ha raccontato alle forze dell'ordine di essere stata molestata dal chirurgo. Come riporta il Corriere della Sera, avrebbe utilizzato frasi inequivocabili come: "Qualcuno ti ha mai toccata così?" , oppure: "Provi piacere?" , adducendo al fatto che si trattava di procedure standard. A far scattare l'allarme, comunque, sarebbe stata la richiesta alla donna da parte del medico di presentarsi da sola alla successiva visita. La paziente, a quel punto, ha deciso di denunciare i fatti ai carabinieri.

Dovrà risarcire i danni alla vittima

Il Tribunale di Lecce ha considerato il chirurgo

colpevole e lo ha condannato, oltre ai sei anni di, anche a risarcire i danni alla donna, che saranno quantizzati in un nuovo procedimento civile, e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici.