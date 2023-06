Rivelazione del segreto di ufficio: un anno e tre mesi per Piercamillo Davigo

Ascolta ora: "Rivelazione del segreto di ufficio: un anno e tre mesi per Piercamillo Davigo"

In relazione al caso Amara, è arrivata la condanna da parte del tribunale di Brescia per l'ex componente del Csm Piercamillo Davigo accusato di rivelazione del segreto d'ufficio. All'ex magistrato è stata inflitta una pena di un anno e tre mesi di reclusione con pena sospesa. La sentenza è stata letta dal presidente della prima sezione penale Roberto Spanó. In aula era presente anche il procuratore capo di Brescia Francesco Prete. Assente, invece, Davigo

I giudici hanno ritenuto l'ex magistrato, ormai in pensione, colpevole ai verbali di Piero Amara su una presunta Loggia Ungheria, che sarebbero stati a lui consegnati in pieno lockdown dal pm milanese Paolo Storari. Il passaggio, stando a quanto riferito da Storari, sarebbe avvenuto come forma di autotutela davanti quello che, a suo dire, sarebbe stato un freno messo alle indagini dai vertici del suo ufficio.