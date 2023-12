Articolo in aggiornamento

È attesa in giornata la sentenza della Corte di Assise di Reggio Emilia per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pachistana uccisa nella notte tra il 30 aprile e l'1maggio 2021 a Novellara per essersi opposta al matrimonio combinato con un parente nel Paese d'origine. A processo ci sono il padre, Shabbar Abbas, la madre (ancora latitante), Nazia Shaheen, lo zio, Danish Hasnain, e due cugini della ragazza, Nomanulhaq Nomanulhaq e Ikram Ijaz. Gli imputati sono accusati di concorso in omicidio, occultamento di cadavere e sequesto di persona. La Procura reggiana aveva chiesto condanne all'ergastolo per i genitori, 30 anni per gli altri.

L'udienza di oggi

" In questa aula credo non ci sia più una persona che creda ad Ali Heider. La sua parola vale zero ". Lo ha detto l'avvocato Liborio Cataliotti, difensore di Danish Hasnain, aprendo l'udienza di oggi. La difesa del legale si fonda sulle dichiarazioni di Ali Heider, il fratello minore di Saman, che sentito a processo aveva detto di aver assistito alla scena del sequestro. La versione del ragazzo, secondo Cataliotti, mancherebbe " totalmente di linearità logico-espositiva e non è priva di interesse. Non si sa da dove abbia visto la scena del sequestro, quale fosse la fonte luminosa o cosa abbia sentito né quando Abbas abbia chiamato suo fratello ". Quanto al suo assistito, l'avvocato ha precisato che " non ha mai confessato il delitto " e dunque le sue parole sarebbero state mal interpretate.

Il padre di Saman: "Contro di me falsità"