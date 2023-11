Saman Abbas, si torna in aula. L'avvocato di uno dei cugini: "Chiedo l'assoluzione"

Articolo in aggiornamento

È cominciata pochi minuti fa la nuova udienza davanti alla Corte d'Assise di Reggio Emilia del processo per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara la notte tra il 30 aprile e l'1 maggio 2021 per essersi opposta al matrimonio forzato con un parente nel Paese d'origine. L'avvocato Luigi Scarcella, legale di Nomanulaq Nomanulaq, uno dei due cugini accusati del delitto, ha chiesto l'assoluzione per l'assistito: " Ritengo sia un mio dovere esordire con una richiesta: una pronuncia di assoluzione nei confronti del mio assistito per non aver commesso alcuno dei fatti a lui contestati. - riporta Stampa Reggiana citando le parole del difensore - La mia Discussione si divide in 3 parti: fase delle indagini, istruttoria dibattimentale (fino al 31 luglio), l’altro processo (quello iniziato a settembre 2023 ". I cinque imputati - i genitori di Saman, due cugini e uno zio - sono accusati di omicidio in concorso, sequestro di persona e occultamento di cadavere.

Chiesto l'ergastolo per i genitori

Al termine della requisitoria dell'ultima udienza, il pm Laura Galli aveva chiesto l'ergastolo per il padre di Saman, Shabbar Abbas, la madre Nazia Shaheen (ancora latitante), e 30 anni di reclusione per gli altri tre imputati, lo zio Danish Hasnain, i cugini Ikram Ijaz e Nomanoulaq Nomanoulaq. Secondo il pubblico ministero " Shabbar è colui che ha deciso l’omicidio della figlia. Non poteva essere l’esecutore materiale dell’omicidio perché ci volevano almeno due minuti per strozzare Saman e non è mai stato 'fuori' dalle telecamere ".

Decisione che il padre della ragazza avrebbe preso in accordo con la moglie: " Erano stati costretti a ucciderla dal momento che rappresentava un disonore per la famiglia ". Quanto al ruolo dello zio, per il pm " Danish è l’esecutore materiale dell'omicidio di Saman visto che senz’altro non avrebbero potuto esserlo gli altri. Senza di lui l’omicidio non si sarebbe mai potuto realizzare. Ha concorso anche alla soppressione del cadavere, non è possibile immaginare che possa averlo lasciato sul viale ".

Il processo e la testimonianza del fratello di Saman